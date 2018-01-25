摩根大通：iPhone需求低迷之際，「蘋果股」下跌的日子還在後面——1月24日海外脫水研報

中國影業紅利下，這家公司值得關注

（摩根士丹利）

1、2017 年中國電影占票房總收入的 54%，由於二三線城市中國電影市場的擴張，預計到 2020 年相關貢獻將達到 60%。但需要引起注意的是 IMAX 在中國電影的市場市佔率僅為 1.4%（外國電影為 6-7%）。

2、預計中國電影票房在 2018 年增長 80% 將成為市場的一大驚喜，而中國 2018 農曆新年的到來將是近期的潛在催化劑。

3、多電影策略大大降低了 I MAX 中國的市場風險。相比於之前只發布一部電影，公司最近採用多電影策略——同時發布 2-3 部電影，這大大降低了電影不能符合觀眾偏好的風險。

4、同時預計公司的中國電影市場市佔率將從 2017 年的 1.4% 上升到 2020 年的 2.6%。且由於業績連續兩年低於市場預期，投資者對公司的長期單屏票房前景過於悲觀，而預計 2018 年開始單屏票房將趨於穩定。

5、由於公司現金流保持強勁，屏幕的擴張速度放緩，預計管理層在 2018 年開始之際將支付 50% 的股息，目前鑒於股價走勢較弱，管理層可能提前公布相關分配方案。

6、公司目前的估值並沒有包含「中國電影」的上升潛力。鑒於公司的票價為 50-60 元（市場平均 30-35 元），入座率可與行業持平，目前 30 元的目標價仍較為保守。

摩根士丹利投資建議：

IMAX 中國（1970.HK） 評級：增持

目標價：30 港元

不要低估以太幣對於礦機股的提振

（摩根大通）

1、以太坊價格大幅上漲推動挖礦活動的 GPU 需求強勁增長。以太坊的價格從之前 10 月份報告時的 293 美元一度上漲到 1200 美元，很大程度的促進了挖礦活動的增加。數據顯示，10 月以來，挖礦帶來的相關利潤增加了 200%。

2、當前收入業績相比 10 月份有大幅的提升。每個 GPU 每天的收入從 10 月份的 1.26 美元上漲到現在的 2.46 美元。同時，4 季度的硬體收入至少超出 3 季度 50%。晶片的短缺也導致價格上漲，對遊戲業務收入產生了積極的影響。

3、數位貨幣算法難度的加強將使 4 季度相關顯卡的收入達到 3.75 億美元，全年挖礦業務收入達到 10 億美元。

4、仍然認為 AMD 公司是相關領域的市場領導者，但最近產品的短缺將使得部分市場市佔率轉向英偉達。

5、且當前的經濟水平足以支撐未來需求的增加，預計今年 1 季度的業績表現將好於 4 季度。但預計數位貨幣向權益證明的過度將帶來一定的「逆風」。

6、提高對 AMD 和英偉達的收入估計。預計 AMD 2018 年的收入將達到 58.7 美元，每股盈利達到 0.35 美元，而英偉達分別為 96 億美元和 4.29 美元。

摩根士丹利投資建議：

AMD 評級：減持 目標價：8 美元

NVDA 評級：持有 目標價：222 美元

為什麼你該買入中國生物醫藥股

（摩根大通）

1、摩根大通認為中國生物醫藥業將面臨整體性的行業利多，預計相關公司的股價將進一步上漲。

2、在驅動因素方面，2014-2020 年之間將迎來藥物專利到期潮，這將推動相關仿製藥行業迎來高速增長。

3、同時相關的補貼政策也利多相關的生物醫藥行業。政府醫保範圍的擴大也將利多相關的生物醫藥板塊。

4、投資研發的持續性投入。2017 年在研發上的持續性投入將利多 2018-2020 年之間營收增長。

5、具體個股方面，三生製藥、金斯瑞生物科技、中國生物製藥、藥明生物是摩根大通主要推薦的港股。

6、三生製藥擁有相關一系列的生物醫藥股組合，公司 2 個關鍵的核心藥物（占公司總銷售的 50%）被納入 2017 年的 NDRL。

金斯瑞生物科技則是公司領先的生物醫藥開發商，公司的同時與強生聯合開發基於 CAR-T 治療多發性骨髓瘤。

中國生物製藥擁有一系列的創新性藥物，公司擁有超過 10000 人的銷售團隊。

藥明製藥則是中國領先的 CDMO，公司許多臨床前合約，隨著時間的推移可以導致更大的商業合約。

摩根大通投資建議買入：

三生製藥 （1530.HK）

目標價格 20 港元

金斯瑞生物科技 （1548.HK）

目標價格 27 港元

中國生物製藥 (1177.HK)

目標價格 21 港元

藥明生物 (2269.HK)

目標價格 55 港元





「蘋果股」下跌的日子還在後面

（摩根大通）

1、最近的更多的跡象顯示 iPhone X 的訂單十分疲弱。摩根大通預計 iPhone X 的訂單將季度下跌 50%，這個下跌幅度要遠高於 iPhone 8/8+。

2、摩根大通預計這種走弱的趨勢將在 18 年上半年繼續持續。

3、之前摩根大通下調了蘋果產業鏈的評級（去年 9 月中旬左右），主要基於三點理由：1、市場對於 iPhone X 的高預期已經基本上反映在公司的股價中；2、考慮到相關設計較少的變化，2018 年 iPhone 不太可能獲得持續性的增長，

4、預計 iPhone X 的上游組件會在 5 月份停止生產，而新的 iPhone 組件可能會在 6 月下旬開始生產。

5、雖然自去年 9 月以來，相關的蘋果產業鏈股已經跑輸 SOXX（iShare 安碩費城交易所半導體 ETF）24%（大力光電和鴻海是例外），摩根大通預計相關的營收預估削減可能還沒有完成。

6、對於具體產業鏈個股看法方面，摩根大通認為雖然 4 季度 iPhone X 的產業鏈股營收反彈，但相關的需求惡化的非常迅速。摩根大通下調相關產業鏈股第一季的預期，同時削減相關全年預測及目標價格。

7、雖然從長期的角度，相關的產業鏈股具備增長的潛力，但考慮到相關利空可能會持續今年上半年（高端 iPhone 增長飽和），相關的下挫可能還將繼續。

摩根大通投資建議：

鴻海（2317.TW）

評級：增持下調至中性

可成（2474.TW）

評級：增持下調至中性

LG Innotek（011070.KS）

評級：增持下調至中性

索尼（6758.T）

評級：增持下調至中性

美律（2439.TW）

評級：增持

村田（6981.T）

評級：增持

穩懋半導體（3105.TWO）

評級：增持

台郡（6269.tw）

評級：增持

和碩（4938.TW）

評級：增持

聯發科（2454.TW）

評級：增持

台積電（2330.TW）

評級：增持

舜宇光學（2382.HK）

評級：增持

AAC（2018.HK）

評級：增持

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『新聞來源／華爾街見聞』