鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-13 12:19

中國暑期檔（6 月 1 日至 8 月 31 日）賽程近半，電影市場表現平淡。燈塔的數據顯示，截至 7 月 12 日（周日）15 時，今年暑期檔票房收入為人民幣（下同）28.31 億元，較一年前下滑 8%。

降價救不了票房，中國暑期檔電影收入下滑8%。（圖：Shutterstock）

據《證券日報》13 日報導，回看過去三年，暑期檔票房總額持續下行，已從 2023 年的 206.29 億元下滑至 2025 年的 119.66 億元。

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不僅是暑期檔，今年以來多個熱門檔期成績不理想，且壓力已傳導至業務端。Wind 的數據顯示，今年第一季 18 家影視院線公司利潤總額為 3.03 億元，較去年同期銳減 74.32%。

重量級公司也未能倖免，例如，出品過爆款影片《你好，李煥英》的儒意電影，第一季營收覺一年前驟降 36.33%，淨利潤猛降 89.53%。

面對壓力，不少片方在暑期檔打起價格戰，有影片的最低發行結算價已降至 10 元，寫下近 5 年新低。

例如，《魔方小姐》下調結算標準為：A 類（一線城市）19.9 元 / 人次，B 類（二三線城市）10 元 / 人次；此前該片最低結算價為 25 元。

發行結算價即片方規定影院售票的最低分成基準，影院對外售價不得低於此標準，相當於片方給予影院的進貨價，在這一基礎標準下，影院可以根據實際情況調整票價。

過往行業普遍結算標準為 A 類 35 元 / 人次～45 元 / 人次、B 類 30 元 / 人次～40 元 / 人次。不過，自 2025 年起，下調結算標準漸成常態，目前行業通行標準已統一為 19.9 元、20 元、25 元三檔，A/B 類價差逐步縮小。

結算底價持續走低等現象，折射出發行端的焦慮。《證券日報》指出，僅靠降價策略無法挽救暑期檔。一方面，發行結算價下調直接壓縮影院分賬收益，對本已經營艱難的線下影院而言，低價策略進一步加劇生存壓力。

另一方面，長期依賴低價策略，易在觀眾認知中固化「低價等於低質」、「降價才值得看」的刻板印象。