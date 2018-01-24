尊重川普的「美國優先」 義大利總理：但別指望我們認同

義大利總理真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni)週三 (24 日) 表示，他尊重美國總統川普「美國優先」的理念，但不認同川普對移民、氣候變遷與貿易保護主義的立場。

真蒂洛尼週三出席瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，他在演說時指出，川普倡導「美國優先」，並朝此方向努力，我完全尊重。

不過，他隨後話鋒一轉，強調身為歐洲人，雖然尊重川普的想法，但不代表不能討論對經濟成長有所助益的國際貿易。

川普日前拍板，將對進口太陽能設備和洗衣機課重稅，外界認為，此舉等同宣告，要和太陽能板主要製造國─中國，展開貿易戰。

另一方面，對洗衣機課重稅的決定，也惹毛了南韓，南韓有意對世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，並考慮對美國進口產品還以顏色，課徵關稅。

對此，真蒂洛尼直言，削弱國際貿易關係，是個錯誤。

真蒂洛尼認為，國際貿易的討論，應秉持開放態度，自由貿易協定的框架，正是開放的，「它並不支持保護主義」。

真蒂洛尼也說，無論美國總統是雷根、卡特、尼克森、柯林頓、布希或歐巴馬，義大利向來樂於和美國合作，現任美國總統是川普，我們的態度當然一致。

但他強調，義大利需要多邊、跨大西洋的貿易合作，「削弱這種合作關係，是個錯誤。」

真蒂洛尼表示，歐洲過於關注美國的態度，卻對自家事務不夠重視，「展望 2018 年，歐洲應重振自己的角色。」