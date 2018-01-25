比「債王」還悲觀！橋水Dalio：債券可能遭遇近四十年最大熊市

全球最大對沖基金創始人 Dalio 稱，債券殖利率若漲一個百分點，會釀成將近四十年最大熊市；聯準會收緊貨幣速度會比聯儲已暗示的快。此前「債王」葛洛斯稱熊市已開始，但認為今年是不算危險的溫和熊市。 對於降臨債市的熊市，全球最大對沖基金掌門人比「債王」更悲觀。

24 日本周三接受彭博採訪時，橋水基金創始人、董事長兼首席投資官瑞 • 達利歐（Ray Dalio）表示，我們已經處在債券熊市，「債券殖利率如果漲一個百分點，就會釀成 1980 到 1981 年以來最大規模的熊市。」

達利歐認為，經濟增長處於這輪周期的末期，可能還有兩年會繼續好轉。當前經濟環境利多股市，不利於債市。聯準會收緊貨幣的速度會比聯儲已經暗示的快。央行減少刺激會導致債券需求下降，政府赤字擴大又需要發售更多債券。

在前一天達利歐接受 CNBC 採訪時也曾發表看好美股和警惕聯準會升息的觀點。

他當時說，在稅改刺激下，銀行、企業和投資者的大量現金可能推動美股大爆髮式攀升。「如果你要持現，你會覺得傻透了。」他認為，聯準會可能升息是市場的關鍵風險。如果升息 100 到 125 個基點，資產價格會下跌。大幅升息不可能對整個資產市場毫髮無傷。

而今天，達利歐對債市進入熊市的判斷和「債券之王」葛洛斯一致，但他對債市的前景顯得更悲觀。



華爾街見聞曾提到，本月 9 日，基準 10 年期美國公債殖利率十個月來首度升破 2.5%，美國 2 年和 30 年期公債殖利率曲線創 2016 年 11 月美國大選當月以來新高。此後葛洛斯評論稱，債券熊市得到確認。

在宣告長達 25 年的債券牛市壽終正寢後，葛洛斯又稱，他管理的債券基金已做空美、英、德公債，到今年年底，10 年期美債殖利率可能漲到 2.7%-2.8%。

葛洛斯在月度展望中指出，在稅改和聯準會縮減 QE 推動下，今年是不算危險的溫和熊市，全年大部分債券投資組合回報率將只有 0-1%。（詳見《 「老債王」葛洛斯：這就是我認為債熊已開啟的理由（附全文）》）

不過，還有債市大佬不認同債券熊市的論斷。葛洛斯曾領導的 PIMCO 現任首席投資官、有「債券王子」之稱的 Ivascyn 稱，考慮增持美債，說熊市開始為時尚早。

繼葛洛斯後又一位獲「債券之王」稱號的 DoubleLine 首席投資官 Gundlach 評價，葛洛斯說得略微早了些。他在今年市場前瞻中指出，走高的利率是股市的利空因素之一。（詳見《 見證「神奇時刻」：新債王 2018 市場展望 》）

Gundlach 認為，10 年期美債殖利率得收於 3.22% 才意味著債市牛市結束，它若漲破 2.63%，美國股市恐怕會受負面影響。

而上周五 10 年期美債殖利率就升破了 Gundlach 設定的這一「紅線」，本周一還一度升破 2.670%，創逾三年新高，在周二回落到 2.63% 下方後，周三又回升，截至發文站上 2.650%。

『新聞來源／華爾街見聞』