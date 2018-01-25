美股盤後─創新高點後 劇烈波動 收盤錯綜 道瓊收高41點

美國股市週三早場創新高點後，由於科技股下跌，指數劇烈波動，收盤漲跌互見。股市價位已高，亦讓投資人感到緊張。

道瓊早場一度上漲 182 點，隨後又下跌 104 點，終場收高 41 點。S&P 500 與 Nasdaq 早場亦上漲，終場則收低。科技股下跌 0.9%。

道瓊工業平均指數收高 41.31 點或 0.16% 至 26252.12。

Nasdaq 指數收低 45.23 點或 0.61% 至 7415.06。

S&P 500 指數收低 1.59 點或 0.06% 至 2837.54。

費城半導體指數收低 32.18 點或 2.31% 至 1360.68。

Bernstein 公司分析師 Sacconaghi 預期今年春季，iPhone 銷售成長疲弱，蘋果股價下跌 1.6%，帶動科技股走低。

2018 年開年，股市表現強勁，1 月以來，三大主要指數上漲至少 6%，擴大 2017 年的強勢漲幅。企業獲利強勁，及降低公司稅，維持了對經濟的樂觀。

但分析師說，股市大幅上漲後，支撑已疲弱。

擔憂美國進一步實施貿易保護主義政策，亦讓投資人感到緊張。週三稍早，美國財長梅努欽表示，美國已準備展開貿易戰。

分析師說，有四項因素影響股市。1. 對太陽能板與洗衣機徵收關稅。2. 財政部長支持美元轉弱。3. 商務部長羅斯說貿易戰是正常的，美國願意面對。4. 北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判正在進行。這些因素足以讓股市進行整理。

今早，主要指數創新高點，企業季報優於預期，為股市利多。雅培藥廠，聯合科技，Baker Hughes 與 Comcast 公布財報，獲利與營收均高於預期。

分析師說，第四季財報季初期表現良好。現在僅是初期，但優於預期的比例已相當好。

週三上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，77% 獲利高於預期，80% 銷售高於預期。

投資人亦注意美元，今日觸及 2014 年低點。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.9% 至 89.50。

分析師說，美元下跌，支撑了商品價格大幅上漲。

週三，原油期貨上漲 1.8%，創 2014 年 12 月以來高點。黃金期貨上漲 19.60 美元，收於每盎司 1356.30 美元。