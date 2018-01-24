治療頭痛新選擇 安進、諾華聯手開發新藥有進展

世界衛生組織將偏頭痛視為最難處理的疾病之一，美國約有 1000 萬名患者受此病嚴重困擾。趕在新藥 Aimovig (erenumab) 申報者付費法案 (Prescription Drug User Fee Act，PDUFA) 截止日前，藥廠安進 Amgen (AMGN-US) 與諾華 Novartis (NVS-US) 共同宣布，已成功在第 3b 實驗階段達到了主要及次要的實驗指標 （endpoint）。

諾華股價週二 (23 日) 上漲 0.29% 至 87.21 美元，而安進小跌 0.18% 至 191.99 美元。

據了解，兩家藥廠這次的 LIBERTY 實驗調查了 Aimovig 的安全性及有效性質。Aimovig 為一個瞄準藥物治療失敗多次、長期性頭痛患者的降鈣素基因相關肽 CGRP (calcitonin gene-related peptide) 途徑單克隆抗體。

Aimovig 的服用劑量為每月一次自己施打藥型。如 FDA 認證，諾華及安進將平分美國市場，安進擁有日本市場銷售權，而其餘全球的銷售權則屬諾華。

報導指出，治療失敗多次、長期性頭痛患者服用 Aimovig 後每月的頭痛次數與控制組對比，減少了 50%。同時也減少了每月的頭痛日數、需醫療協助日數、及提升了 MPFID (Migraine Physical Function Impact Diary) 頭痛指數的分數。這次的好消息也是在一年前結束第 3 其試驗後再次得到的正面數據。

安進 Amgen 開發部總監 Sean Harper 醫師提道，揀選治療失敗多次的病患做實驗對象特別的具有挑戰性，但也為 Aimovig 增加了更有利的效益證明。

然而，安進與諾華還是無法鬆懈，因禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 去年夏天也剛通過了自己的頭痛藥物第 3 期臨床實驗。Teva (TEVA-US) 與 Alder (ALDR-US) 也有類似產品正在實驗階段，預計今年 12 月尋求 FDA 批准。