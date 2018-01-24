達沃斯論壇上 華爾街異口同聲：現在像極了2006年

《彭博社》報導，受到近來全球股市、甚至是銀行股的大漲影響，數間外資投行執行長們在剛開幕的 2018 達沃斯論壇上紛紛坦言，目前市場氣氛正與 2006 年的「最後牛市」非常相近，言談間似乎擔憂市場是否正進入了「末升段」格局。

巴克萊銀行首席執行長 Jes Staley 表示，目前不斷上漲的市場，正令他想起 2006 年的市況，也就是 2008 年金融海嘯前夕的股市榮景，並且 VIX 波動率指數持續居於歷史低檔，Jes Staley 認為，股市波動率低迷的將會是不可持續的。

Jes Staley 說道：「我覺得現在真的很像 2006 年，當時我們還在討論是否已經解決了 2000 年的經濟危機。」

而 Jes Staley 也特別在會上向投資人警示，應該審慎看待由美國聯準會 (Fed) 所引領的全球央行升息潮，Jes Staley 認為，若 Fed 等全球央行升息速率高過市場預期，那麼這必將成為市場的巨大風險之一。

Jes Staley 強調：「在面對利率上的實質升息壓力，其實資本市場能夠應對的空間，並不太大。」

聯邦基金有效利率 (2008 至今表現) 圖片來源：Fred

同場會議上，花旗集團首席執行長 Michael Corbat 亦表示，目前市場其實有點麻痺，並且矛盾點很多，這確實相當令人擔憂的，若這種衝突的現象持續，相信下一輪危機來臨的時候，衝擊力道恐怕將會非常猛烈。

私募股權凱雷集團共同創辦人 David Rubenstein 則說道：「我其實最擔心的是，現在大多數的市場共識認為，今年或是明年初市場仍舊不會出現太大問題，但你知道的... 當有越來越多人信心滿滿，事情就越有可能出錯。」

但巴克萊和花旗亦認同，目前銀行業的體質已比 2006 當年要更加穩健，包含了一級資本適足率的提升、各國央行的經常性壓力測試等等，都令銀行業能夠更有彈性的面對下一次經濟危機。