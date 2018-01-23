藥華藥口服紫杉醇與欣銳擇合併治療晚期胃癌臨床1b試驗效果佳

新藥廠藥華藥 (6446-TW) 今 (23) 日公布，口服紫杉醇 (Oraxol) 與欣銳擇 (Ramucirumab) 合併治療晚期胃癌臨床 1b 試驗第一批受試者結果，過去化療無效的胃癌患者，受試者維持穩定病情，已開始進行第二批的 Oraxol 劑量調升臨床試驗，期待找出最合適的治療劑量。

藥華藥表示，本次合併治療晚期胃癌臨床 1b 試驗的試驗患者，為胃癌經化療無效者，第一批共 6 名受試者在台灣進行臨床試驗，初步結果顯示，其中有 1 名受試者已產生 42% 的腫瘤縮小，其餘 4 名受試者維持穩定病情 (Stable Disease)。而 4 名維持穩定病情的受試者，有 2 名受試者分別表現出腫瘤縮小 26% 和 27%，預期未來繼續追蹤腫瘤療效反應，持續治療反應率將可提升。

藥華藥表示，口服紫杉醇 (Oraxol) 為太平洋紫杉醇口服劑型，是治療癌症的創新發展，太平洋紫杉醇的靜脈注射劑型 (IV Taxol) 已被核准使用於各種不同的癌症治療，美國 Athenex 通過將醣蛋白抑制劑 HM30181 與口服紫杉醇 (Oraxol) 結合，g32k6 紫杉醇可以通過口服給藥，促成增加腫瘤病人對太平洋紫杉醇口服的吸收。

藥華藥於 2013 年底自美國 Athenex 取得獨家授權在台灣與新加坡、越南三地進行臨床開發，收案族群為過去接受化療但疾病仍然持續惡化者，期待此臨床試驗增加治療效果。

口服紫杉醇 (Oraxol) 之前已完成的胃癌第二線治療二期臨床試驗，結果顯示，整體生存期中位數為 10.7 個月，相較之下，進行過化療但未接受第二線治療的晚期胃癌患者的預期總生存期通常約為 4 個月，顯示口服紫杉醇 (Oraxol) 明顯延長晚期胃癌的存活期。至於欣銳擇 (Ramucirumab) 為 VEGFR 單株抗體藥物，由禮來公司生產和銷售，目前已獲 FDA 核准用於治療晚期或轉移性胃癌或食道癌。