歐盟否決Puma乳癌藥物 未來併購機會渺茫

被歐盟監察單位初步否定了乳癌藥物 Nerlynx (或 neratinib) 後，Puma 醫藥 (PBYI-US) 股價週二 (23 日) 下午大跌，延續至週三 (24 日) 收盤時下跌了 28.82% 來到 64.70 美元。

Puma 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，歐洲藥物管理局 (European Medicine Agency，EMA) 旗下的人類藥物組 (Committee for Medicinal Products for Human Use，CHMP) 對於 Puma 的 Nerlynx 給予負面評價，不建議被使用在非正常基因的初期乳癌患者上。然而，最後的投票決定會在 2 月公佈，Puma 還是有機會逆轉歐盟的判決。

對此，Puma 對外回應，CHMP 的判斷是藥物的有效性不是正面的 (意思是藥物沒有效)，認為 1 起臨床實驗的案例、及目前現有的 2 年及 5 年復發數據不夠充分。

Nerlynx 在美國去年 7 月時已被批准可用於某些乳癌病患上，目前此藥營收約 610 萬美元，較分析師預期的 300 萬美元至 400 萬美元多許多。

Cowen 分析師 Chris Shibutani 認為歐盟應不會批准此藥，也會影響全球其他地區的批准程序。

Shibutani 預計 Nerlynx 正在進行的後期轉移乳癌病患的成功率為 65%，但還是把 Puma 股價目標價從原來的 123 美元下調至 68 美元，並把股票評級從「優於大盤」下調至「大盤」。

此外，如 Nerlynx 無法成功的全球啟動，被併購的機會也會越來越渺茫。