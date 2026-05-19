普丁訪問中國前夕 盧布匯率攀至2023年以來高點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在俄羅斯總統普丁出訪中國並預計簽署多項商業協議前夕，俄羅斯盧布兌人民幣匯率攀升至 2023 年 2 月以來最高。
根據莫斯科交易所與 LSEG 數據，盧布兌人民幣已走強至 10.45，兌美元匯率則是自 2023 年 3 月以來首度突破 72 大關。自 4 月 1 日以來，盧布兌美元與人民幣分別大幅上漲了 12% 與 11%，這主要追隨了國際油價走勢及俄羅斯能源收入的顯著增長。
中俄之間日益強化的結算結構，是推升盧布的重要背景。克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫 (Yuri Ushakov) 表示，中俄兩國約 2,400 億美元的貿易額中，「幾乎所有」款項目前均以盧布與人民幣支付。這種本幣結算機制被認為能有效保護兩國經濟免受西方制裁的衝擊。
數據顯示，俄羅斯在今年第一季對中國的石油出口量同比增長超過三分之一，總量達到 3,100 萬公噸。
分析師指出，盧布近期走強受到多重利多因素支撐，包括中東地緣政治緊張引發的高油價、美國意外延長對俄羅斯石油的 30 天制裁豁免，以及市場對中俄領袖峰會將達成新經濟協議的樂觀預期。
此次雙邊會談的核心預計為能源合作，特別是市場高度關注的「西伯利亞力量 2 號」(Power of Siberia 2) 管道計畫，該項目旨在將天然氣從西西伯利亞亞馬爾半島輸送至中國。目前，中國穩居俄羅斯石油的最大買家，而俄羅斯也被視為中東局勢動盪下，全球能源供應中斷的主要受益者之一。
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