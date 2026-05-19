鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 19:30

在俄羅斯總統普丁出訪中國並預計簽署多項商業協議前夕，俄羅斯盧布兌人民幣匯率攀升至 2023 年 2 月以來最高。

普丁訪問中國前夕 盧布匯率攀至2023年以來高點(圖:shutterstock)

根據莫斯科交易所與 LSEG 數據，盧布兌人民幣已走強至 10.45，兌美元匯率則是自 2023 年 3 月以來首度突破 72 大關。自 4 月 1 日以來，盧布兌美元與人民幣分別大幅上漲了 12% 與 11%，這主要追隨了國際油價走勢及俄羅斯能源收入的顯著增長。

‌



數據顯示，俄羅斯在今年第一季對中國的石油出口量同比增長超過三分之一，總量達到 3,100 萬公噸。

分析師指出，盧布近期走強受到多重利多因素支撐，包括中東地緣政治緊張引發的高油價、美國意外延長對俄羅斯石油的 30 天制裁豁免，以及市場對中俄領袖峰會將達成新經濟協議的樂觀預期。