在岸人民幣創逾兩年新高 年初至今已漲1100點

摘要：周三離岸、在岸人民幣雙雙上漲。晨間在岸人民幣兌美元大漲至 6.3850 元，較昨日夜盤上漲近 200 點，創下 2015 年 12 月 4 日以來新高。人民幣兌美元中間價 2015 年 12 月 7 日以來首次上破 6.4 關口。

周三（24 日）人民幣延續上漲勢頭。晨間在岸人民幣兌美元大漲至 6.3850，較昨日夜盤上漲近 200 點，創下 2015 年 12 月 4 日以來新高。

同時，離岸人民幣也在上漲，截止發稿前，兌美元匯率報 6.3949：

年初以來，人民幣兌美元即期匯率已經累計上漲 1100 點左右，在岸人民幣對美元匯率 16 個交易日有 12 日獲得上漲，19 日盤中一度觸及 6.3888。

今早人民幣兌美元中間價報 6.3916，為 2015 年 12 月 7 日以來首次上破 6.4 關口。上一交易日中間價 6.4009。上一交易日官方收盤報 6.4000，夜盤收盤報 6.4084。

與此同時，美元持續走低，疲弱的經濟數據和美國政治前景不確定性加劇了美元跌勢。今日亞市早盤，美元指數跌破 90 關口，為 2014 年 12 月 31 日以來首次。

而此前中國公布的 GDP 數據顯示，2017 年全年 GDP 增長 6.9%，超過市場預期的 6.8%，經濟總量也突破了 80 兆元。較好的經濟基本面也對人民幣的升值預期有一定推動作用。

上周官媒頭版刊文預計人民幣今年有一定升值空間。中國證券報刊文評論稱，預計人民幣年內還有一定升值空間，但相對穩定的基本面使匯率仍面臨向心力牽制。2018 年中國經濟可能穩中趨緩，人民幣不大可能走出單邊升值行情。

德國商業銀行首席中國經濟師周浩此前表示，只要美元的跌勢不減，那麼人民幣就難以避免對美元的升值。總體來說，人民幣匯率的可預測性將會明顯降低。對於市場參與者來說，傳統的外匯市場思維方式將會面臨很大的挑戰，同時市場風險管理也需要被高度重視。

招商銀行金融市場部高級分析師萬釗對於 2018 年的人民幣匯率走強的邏輯也進行了說明：核心邏輯之一是，2018 年伴隨著貨幣政策中性偏緊和金融監管的深入推進，境內融資成本將繼續太高，核心邏輯之二是，中國經濟仍有較強的韌性，融資需求仍然旺盛，兩者疊加，使得境外融資、回補境內的性價比逐步顯現，這會推動人民幣走強。

然而，值得注意的是，萬釗提醒了人民幣「被動升值」需要引起關註：「在美元指數不斷下挫的同時，下圖藍線所表示的 CFETS 人民幣匯率指數比較平穩，這就意味著人民幣在隨著美元走弱而被動走升。」

（圖片來自招商銀行萬釗）

『新聞來源／華爾街見聞』