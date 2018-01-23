「新債王」：今年最大的市場機會 擁抱商品、升息以及日股 1月22日海外脫水研報

中國癌症免疫療法的春天要來了嗎？

（高盛）

1、中國癌症免疫療法機會顯現。在全球範圍內，免疫療法始終在癌症治療領域占有非常重要的地位。而中國在最近的 2 年裡正在奮起直追，相關監管機構以及對於 PD-1/L1 療法給出相關的指示。最近的會議中，中國國家食品藥品監管局在今年 1 月 12 日召開了關於 PD-1/L1（作用於實體瘤試驗）代理商監管備案的會議，這表明 PD-1/L1 正在促使中國向更先進的治療方法轉變。預計未來，中國將在癌症免疫療法方面取得更多有意義的進展，包括 CAR-T 細胞免疫療法和 IDO 抑制劑。

2、由於具有先入市場的潛在優勢和較低的價格水平，恆瑞醫藥和百濟神州將作為中國 PD-1/L1 產品相關銷售的最佳配置者。

3、為了爭取首先進入市場，恆瑞醫藥，百濟神州及其他創新公司都在制定相關臨床發展戰略，雙方正在採用類似的臨床開發策略，即基於罕見癌症（霍奇金淋巴瘤 / 膀胱）2 期的小規模實驗（60-90 位）。如果這些 PD-1/L1 產品代理被批准，銷量將迅速增長。同時也將會對主要癌症（四大癌：肺癌、胃癌、肝癌及食道癌）的大規模實驗及組合療法提供相應的支撐。

4、對於後市場進入者來說，臨床實驗資源的獲得及單克隆抗體的製造開發過程將面臨挑戰。

高盛投資建議：

恆瑞醫藥（600276） 評級：買入

目標價：86.76 元

百濟神州（BGNE） 評級：買入

目標價：122 美元

「新債王」：擁抱商品、升息以及日股

（巴倫周刊）

1、今年的主要預測之一就是美元會繼續走軟。去年投資者犯下的錯誤之一就在於押注美元會走強（聯準會會升息而歐洲則繼續寬鬆）。但實際上聯準會短期並不會太影響匯率（相關的預期已經反映到市場的價格中）。與美元真正相關的是聯準會未來 18 個月的所作所為。（美元之所以走軟）市場並不相信聯準會會在 18、19 年頻繁的升息（Jeffrey Gundlach 預測今年升息兩次）。

同時，美元自身運行也有其周期性的特點（通常 8 年為一個周期），在去年之前美元正好經歷了 8 年的強勢上行，而在去年，這種長期的上行周期被打破了。這種事情通常不是偶然發生，這可能是進一步下跌的前兆。

2、今年最大的機會可能在大宗商品上。從價格角度，大宗商品的價格已經非常便宜了。同時大宗商品也呈周期性的特點。如果你將標普 500 的總收益與高盛大宗商品指數做長期的對比，可以發現在 1970 年代，大宗商品明星跑贏標普（800%），然後回調，然後再次跑贏標普（900%）直至 2008 年。

隨著美元的走軟，商品價格似乎更具有吸引力了。能源板塊一直表現落後於標普 500，但是現在油價已經停止下跌了，油市最起碼看不到熊市。標的方面能源 ETF XLE 是一個不錯的選擇。從風險角度，封閉的 Tortoise MLP/NTG 也是一個不錯的選擇，雖然其表現可能不如 XLE，但更加的穩定。

3、押注升息的方法之一可以押注 Libor 上行，高級銀團貸款 ETF BKLN 是不錯的選擇，它投資於資本結構較高的銀行貸款。銀行貸款是非流動性的，但是 BKLN 是一個 ETF，所以個人投資者很容易購買。

4、日本股市則是另一個形成突破的市場。日本央行將繼續量化寬鬆，而其他央行則做得更少。日本經濟終於好轉，再度增長，股市比美國便宜。

Jeffrey Gundlach 投資建議：做多

Energy Select Sector SPDR/XLE

Tortoise MLP/NTG

PowerShares Senior Loan Portfolio/BKLN

WisdomTree Japan Hedged Equity/ DXJ

強勁基本面將推動科技股繼續上行

（高盛）

1、科技股在 2018 年開端即有超越市場的優異表現。科技股在 2017 年的整體表現跑贏標普指數（科技股收益 + 27% VS. 標普 500 收益 + 19%），而年初至今又已累積上漲 4%。但相比於其較高的回報率，目前的估值水平仍然具有吸引力。

2、強勁的基本面將繼續支撐增長。雖然可能被線上旅遊業務增長放緩拖累，但預計大量的廣告投放轉向線上平台，電商的加速增長將促使部門基本面良好發展。

3、預計 2018 年科技股整體增速將有所放緩，但利潤水平將更高。未來收入增長水平將保持在歷史均值範圍內，而由於 2017 年的一些行業落後者收入開始復甦，預計今年的平均利潤將增加。

4、基於風險回報估計，收益與估值水平存在分歧的大型公司（AMZN，GOOGL，PYPL，FB，NFLX）在 2018 年將繼續表現優異，而部分中小市值公司（GRUB，P，TWTR，ANGI）則具有特殊的上漲機會。

5、2017 年股票總發行量超過了過去三年，科技股在 2017 年的總籌資為 80 億美元，而 2016 年僅為 10 億美元，歷史表明，科技股的發行量與回報率有負相關關係，但預計 2018 年相關股票發行帶來的不利影響較小。

6、就具體收入增長水平來看，預計 SNAP，ANGI，FB，GRUB，RDFN，CARG 和 NFLX 未來三年的銷售增長將超過 30%。

7、而基於規模和用戶基礎等方面考慮，AMZN，GOOGL，FB，NFLX 和 PYPL 具有強大的競爭優勢。

高盛投資建議：

TWTR 評級：買入

GRUB 評級：買入

GOOGL 評級：買入

AMZN 評級：買入

FB 評級：買入

NLFX 評級：買入

P 評級：買入

PYPL 評級：買入

Z 評級：買入

美版「支付寶」還有 50% 的上漲空間

（野村）

1、GPV 長期增長率持續超過 20%，公司 GPV 業務迎增長拐點，預計 2018 年將是公司有驚人表現的一年。

2、儘管同業中大型商家的數量加速增長，但最近的數據卻顯示 SQ 公司的產量正在不斷改善。公司中 GPV 高價交易類的市場滲透率和利潤不斷增長（發票系統相關服務的市場市佔率增加 6%，利潤增加 10%；虛擬終端服務為 2% 和 4%；電商服務為 10% 和 16%），這在一定程度上抵消了市場向大型商家轉移的影響。

3、預計公司長期息稅折舊攤銷前利潤將增長 40-45%，且隨著軟體收入的雙倍增長和 SQ Capital 的高速增長，相關服務收入在 2027 年達到 30 億美元的估計仍較保守。

4、目前對公司的估值只包含了國內的發展機會，任何海外的收入增長和額外的服務收入都將促進估值進一步增加。

5、隨著支付服務的市場市佔率加速增長，對工資和人力資源服務系統的巨大影響，公司在未來 10 年的表現將非比尋常。

野村投資建議：

SQ 評級：買入 目標價：64 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』