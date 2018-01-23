騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)ADR升不停 中移動(00941-HK)腳軟

美國民主共和兩黨達成協議，聯邦政府可望重開。美股止跌回升，三大指數同創新高。港股ADR指數按比例計算收報32660點，升266點，升幅0.82%。
「股王」騰訊控股(00700-HK)升不停，ADR報465.04元，較港收市升5.04元；港交所(00388-HK)ADR收報303.51元，升2.51元；匯豐控股(00005-HK)ADR報86.74元，較港收市升1.74元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.97元，較港收市升0.07元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.43元，較港收市升0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報5.92元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報6.57元，較港收市升0.06元。
中移動(00941-HK)ADR收報81.27元，較港收市跌0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報11.31元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.83元，較港收市升0.02元。
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