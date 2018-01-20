為什麼說鋼鐵股的投資價值比你想象的大？——1月19日海外脫水研報

半導體晶片股的好日子還將繼續

（巴克萊）

1、預計半導體行業 17 年 4 季度將出現連續第八個季度的盈利增長，且該增長勢頭將至少持續至春季。

2、具體來看，動態隨機儲存器和閃存的基本面在 2017 年表現強勁，市場中表現最佳的是 SGH 和 MU 公司。由於 Volta 數據中心產品在 17 年下半年銷售收入攀升，英偉達的市場表現位居第三，預期其在 18 年上半年將推出自主駕駛產品樣本。此外，受到最近 Spectre 和 Meltdown 漏洞的影響，英特爾的股價表現落後於 AMD 公司。

3、費城半導體指數（SOX）在 2017 的殖利率為 42%，超出其他標普行業。在多數終端市場基本面強勁的背景下，預期半導體在未來仍將繼續強勁增長，目前估值水平相對其他行業偏低。

4、新的地域性稅制給行業內公司帶來不同的影響。之前支付低稅率的公司，稅率增加到 10%，而高稅率公司將因此受益。

5、全球經濟趨勢良好，業務增長得到支撐。數據顯示，PMI 採購經理指數在歐洲和美國不斷上升，中國 PMI 雖然小幅回落，但由於製造業的長期增長，預期基本面仍將強勁。

6、IPhone X 減產的消息增加了投資者的擔憂，但就目前來看，儘管減產還沒有開始，其不利影響已經在估值中有所反應（RF 無線射頻類股價從最高值已經跌落了 10%）。預期在蘋果內容方面市佔率的增加和中國市場的發展將使得 RF 類股在 2018 年跑贏市場。

7、預期 2018 年，PC 端市場整體表現穩定，服務器將由於雲端運算的發展加速增長，而在內存方面，由於大規模服務器的需求推動 DRAM 增長，相關供需將保持良好狀況。

巴克萊投資建議：

AQ 評級：增持 目標價：14 美元

CAVM 評級：增持 目標價：94 美元

INTC 評級：增持 目標價：55 美元

MTSI 評級：增持 目標價：40 美元

MRVL 評級：增持 目標價：30 美元

MU 評級：增持 目標價：60 美元

SWKS 評級：增持 目標價：120 美元

SGH 評級：增持 目標價：40 美元

銀行股正在經歷估值修復，上漲還將繼續

（高盛）

1、高盛認為中國銀行的整體經營環境將繼續持續性的改善。

2、無論對於四大行還是股份制銀行，相關的凈利差將繼續回升，這主要是由於：1、銀行將其資產負債表向高收益資產進行調整，同時對貸款 / 資產重新進行定價；2、資金方面的壓力將更小。高盛預計中國的銀行凈利差在 2018-2020 年間有望增長 17 個基點。

3、在資產質量方面，相關隱含 NPL（不良資產）水平已經接近 2017 年 3 季度以來的低點，這意味相關的資產短期惡化的可能性較低。

4、雖然從去年 3 月以來，銀行股經歷了一輪漲勢，但從估值角度，無論是 H 股還是 A 股，中資銀行股 P/PPOR 任然處在歷史歷史低位。而橫向比較，國際同行相關水平基本高於其中位數水平。在全球範圍內，除了金融危機以為，銀行通常處於其預期（一年）P/PPOR 4 倍到 8 倍水平，而中資銀行股這個水平現在是 3.5 倍（港股 3.2 A 股 3.7）。

高盛投資建議：

ICBC （1398.HK）

中性 目標價格：7.2 港元

BOC （3988.HK）

中性 目標價格：4.5 港元

CCB （0939.HK）

買入 目標價格：9.3 港元

ABC （1288.HK）

買入 目標價格：4.5 港元

CMB （3968.HK）

買入 目標價格：38.1 港元

CQRCB （3618.HK）

中性 目標價格：6.2 港元

鋼鐵股的投資價值比你想象的大

（摩根士丹利）

1、2016 年供給側改革的推出使得鋼鐵行業整體開始復甦，截止 2017 年 9 月底，鋼鐵產能已經削減了 2.55 億噸，產能利用率恢復到了 85%。

2、就利潤水平而言，行業整體盈利能力在 2017 年底達到了歷史高點。預期 2017 年的股本回報率將恢復到 12.3%，而 2018-20 年將保持在 13% 的水平。

3、由於資本支出的減少，在利潤回升的背景下，鋼鐵公司的槓桿率已經開始下降，且預計未來有很大可能進行股息分配。

4、相關數據表明，鋼鐵庫存水平持續保持在低位，且隨著 2+26 城市冬季減產 50%，預計市場將在 2018 年第二季的需求高峰期出現供給緊張的局面，相關的出口量預計在 2018 年將繼續下降。

5、從鋼鐵的需求端來看，受益於住宅建築開工率和基礎設施建設的增長（分別年增率增長 3% 和 7%），預計 2018 年的總需求將年增率增長 2%。

6、歷史數據表明，鋼鐵股的走勢和產品價格具有正相關性。隨著汽車和家電對扁鋼的需求回升，扁鋼的價格自 2017 年 6 月以來已經開始反彈。

7、儘管鋼鐵股自 2016 年以來有所反彈，但截止今年 1 月，整體估值水平仍僅處於歷史中間水平，而在此期間，行業利潤水平已經達到了前期峰值。

摩根士丹利投資建議：

鞍鋼股份（0347.HK/000898） 評級：買入

寶鋼股份（600019） 評級：買入

馬鋼股份（0323.HK/600808） 評級：買入

稅改將大幅利多房屋建築股

（瑞銀）

1、稅改使得行業的有效稅率相比 2017 年下降了 900 個基點，將 2018 年的每股盈利上調 15%，而由於收入的增長帶動股本回報率增加，將行業的整體目標價上調 10%。

2、個稅方面，扣除標準增加至 1.2 萬美元以及相關的免稅政策將可能促使個人從購房轉向租賃，對房屋待售市場產生不利影響。

3、最新稅法將個人住房抵押貸款利息抵扣上限從 100 萬美元下調至 75 萬美元，且不再包括第二套住宅，高端住宅市場可能會受到部分影響，但預計整體影響有限。

4、在房屋供給不足，購房支付能力較好，信貸可獲得性提高的背景下，房屋建築行業在未來幾年仍能保持良好發展態勢。

瑞銀投資建議：

LEN 評級：買入 目標價：99 美元

PHM 評級：買入 目標價：41 美元

TOL 評級：買入 目標價：58 美元

DHI 評級：買入 目標價：58 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』