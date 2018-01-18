市場追龍頭 隨著行業集中度的提升 哪些個股將成為新龍頭？1月17日海外脫水研報

軍工股財報前瞻：軍火巨頭哪家強？

（高盛）

1、從基本面角度而言，航空軍備板塊的 4 季度的表現預計相當強勁（4 季度的國防開支 12% 的開支增長的處於 2008 年以來的最高水平）。

2、稅改及相關的行業補貼預計會對整個季度營收產生巨大的影響，但相關的影響存在一定的不確定性。預期稅改的通過將提升板塊（尤其是個別公司）的收入水平。鑒於利率水平的改變和資產在 2017 年的表現，補貼政策可能成為未來潛在的催化劑。

3、在國防軍工板塊中，高盛認為在 LDOS 及 TDG 將是匯報財報當日最受青睞的公司名單，而 ESL 及 ERJ 則是最不受青睞的名稱。

4、高盛預計，預期 LDOS 將是稅改最大的受益者，且目前股價在國防板塊中相對便宜。而 TDG 受益於較低的稅率和債務再融資利率，預計 2018 年的每股盈餘將增加。

而 ESL 公司最近的營運狀況喜憂參半，但股價繼上個財報以來已相對走高。而 ERJ 公司在基本面仍面臨挑的情況下，股價已有所上漲。相關數據顯示，公司 17 年 4 季度的巴西出口量急劇下降。

高盛投資建議：

航天板塊：

TDG 評級：買入 目標價：388 美元

UTX 評級：買入 目標價：170 美元

國防板塊：

HRS 評級：買入 目標價：168 美元

LDOS 評級：買入 目標價：96 美元

LLL 評級：買入 目標價：232 美元

NOC 評級：買入 目標價：355 美元

現在輪到工程建築股了？

（德銀）

1、德銀認為市場正處於晚周期的開支增長的上行階段。相關的工程建築板塊是最能夠從中的受益的板塊。

2、德銀認為隨著全球經濟增長的持續，商業信心已經處於多年的高位。而隨著相關商業企業者信心的增強，相關投資者將投資更加長期的項目。

隨著油價的不斷攀升、關於基建的討論日益增多、稅改的利多，這也會助推投資者投資更加長期的項目。

3、歷史經驗表明，在通膨上升階段，相關的工程建築股的表現通常要好於市場整體表現。

4、在具體板塊上，德銀青睞電信業（相關的市場建設開支預計今年將大增）。其同時認為油氣行業今年將繼續復甦，相關的基礎開支將增長 10%。

德銀推薦個股：

DY 目標價 140 美元

MTZ 目標價 60 美元

PWR 目標價 45 美元

或許你該來點摩根大通

（瑞信）

1、上周五，摩根大通公布了 17 年 4 季度的財報，當季經調整的每股盈利為 1.76 美元，高於之前的預期 1.72 美元。核心貸款增長 6%，證券，商業銀行和資產管理業務的發展勢頭表現強勁。

2、但與此同時，公司的交易量有所下降（尤其是固定收益方面），相關的費用也高於之前的預期。

3、管理層擴大市場市佔率，提高盈利的決心對預測未來公司收入至關重要，預計相關討論將在 2 月下旬的投資者日進行。預期公司的電話會將為股價上行提供潛在的支撐。

4、管理層預期稅改將使公司近期的有效稅率達到 20%，而 2018 年為 19%。

5、在公司實際有效稅率低於之前預測值，信貸總成本下降，1 季度交易將更溫和的背景下，將 2018、2019 年的每股盈利預測值分別上調至 8.8 美元和 9.65 美元。

6、摩根大通作為具有內在價值的全能型銀行代表，繼續推薦買入，且 2 月 27 日的投資者日將成為股價近期的催化劑。

瑞信投資建議：

摩根大通（JPM）

評級：增持 目標價上調至 125 美元

市場追龍頭，隨著行業集中的提升，哪些個股是新龍頭？

（瑞銀）

1、在投資需求下降，消費升級，技術進步的推動下，行業集中度普遍上升，其中主要包括煤炭，鋼鐵，白酒，電商，房地產和保險行業，且最近幾個季度以來，行業中的領導者相比同行有明顯的股價上漲，預計行業集中度在未來將會繼續增加。

2、作為重要的宏觀因素——「經濟再平衡」帶動高質量品牌產品的需求強勁增長，這在一定程度上得以讓大公司變的更大，在創新不斷深入的背景下，知識密集型行業的市場領導者將佔據主導地位。

3、政府相關政策正在發揮重要作用。供給側改革和環境保護措施的加強對煤炭，鋼鐵和化工行業產生了深遠的影響。而最近的監管改革正在改變金融領域和醫療保健行業的競爭格局。

4、研究發現，消費類商品和服務（調味品，鮮奶，酒店，課後輔導，免稅店，家具定製，高端白酒），製造業（新能源電池 / 公交車，LED，太陽能，環保設備），科技（手游，電商），港口營運，房地產開發，保險，醫藥分銷的行業集中度正在提升。而非專利藥，媒體，建築業的行業集中度可能會很快提升。

5、市場估值正在逐漸顯現領導廠商的收入能力，但由市場集中度提升帶來的領導者市場市佔率和定價能力的提高沒有完全包含在目前的估值里。

瑞銀投資建議：

錦江股份（600754）

評級：買入 目標價：40.9 元

好未來（TAL）

評級：買入 目標價：36.06 美元

中國國旅（601888）

評級：買入 目標價：52 元

索菲亞（002572）

評級：買入 目標價：42.88 元

五糧液（000858）

評級：買入 目標價：93 元

伊利股份（600887）

評級：買入 目標價：35.8 元

宇通客車（600066）

評級：買入 目標價：28.69 元

國軒高科（002074）

評級：買入 目標價：31.04 元

騰訊（0700.HK）

評級：買入 目標價：450 港元

阿里巴巴（BABA）

評級：買入 目標價：225 美元

京東（JD）

評級：買入 目標價：50 美元

三安光電（600703）

評級：買入 目標價：30.5 元

隆基股份（601012）

評級：買入 目標價：50 元

富力地產（2777.HK）

評級：買入 目標價：24.16 港元

招商蛇口（001979）

評級：買入 目標價：23.84 元

招商局港口（0144.HK）

評級：買入 目標價：28.8 港元

碧水源（300070）

評級：買入 目標價：23.9 元

聚光科技（300203）

評級：買入 目標價：39.64 元

中國平安（2318.HK/601318）

評級：買入 目標價：106 港元 / 85.1 元

中國人壽（2628.HK/601628）

評級：買入 目標價：35.1 港元 / 38.63 元

中國太保（2601.HK）

評級：買入 目標價：49.2 港元

國藥控股（1099.HK）

評級：買入 目標價：40.7 港元

華策影視（300133.HK）

評級：買入 目標價：14.23 港元

中國中車（1766.HK）

評級：買入 目標價：9.3 港元

中國建築（3311.HK）

評級：買入 目標價：14 港元

免責聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議

『新聞來源／華爾街見聞』