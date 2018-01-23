報酬率比美債低？美銀給優惠欲拉攏美林客戶

美銀美林 (BAC-US) 雖然為「美國銀行」及「美林投資銀行」兩個集團合併後組成，但實際上客戶仍然尚未做出合併的動作。

為了增加低成本資金，大眾零售銀行業務的「美國銀行」對「美林」的客戶開始招手，提供優惠方案，希望吸納美林客戶們的存款。美銀美林股價週一 (22 日) 上漲 0.69% 至每股 31.94 美元。

據了解，美林的長期客戶有一半的人數不把主要存款放入美國銀行。美國銀行預計這些客戶可帶來潛在的 2000 億美元低成本資金 (普通存款)。同時，數據顯示，擁有美銀及美林帳戶的客戶放置整個集團的資產也都高出 15%。

此新策略的原由也是美國起訴網站 Change.org 擁有 4 萬多人聯署，抗議美國銀行將對戶頭低於 1500 美元的客戶收取 15 美元的手續費。

這週開始，美銀對美林的客戶實施「3 個月內存 4000 美元活存並於 30 天內存 25000 美元定存 (至少 1 年，利息 1.35%) 將獲得 200 美元現金」的優惠。

等於整體 1 年定存報酬率大約 2.15%，稍微比最新一期 52 週美債 (1 月 4 日) 的 1.829% 高，但美債上限為 500 萬美元，而美銀的優惠「投資」越多少賺越多。

雖然聯準會 Fed 去年升息不斷，今年也預計 3 次升息，但美國大零售銀行的利息，還是漲幅緩慢。