4空服員控遭非法解僱 華航：公信力禁得起考驗

華航又陷勞資紛爭！ 4 名遭解僱的空服員今（ 22 ）日在華航企業工會陪同下召開記者會，控訴在 2017 年度考績還沒公布前，就被華航以兩年考績丙等、請假次數過多、無法勝任工作等理由資遣，甚至被要求簽署自願離職書，質疑考績黑箱作業，要求儘速恢復 4 名空服員職務。華航回應，這 4 名空服員連續 2 年綜合評比結果已達不適任人員標準，依規定予以資遣，公信力禁得起考驗。

華航企業工會表示，遭資遣的張姓、賴姓、邱姓和蕭姓等 4 名華航空服員，在 2016 和 2017 年都分別獲得了兩位數以上的「優點」紀錄，以及數次的「最佳表現」和「函優」，其中 2017 年的總優良紀錄均達 29 次以上，且都優於前一年度，顯然他們的上線表現優異，只是生病必須調養身體，但卻都在年度考績尚未公佈之前就被資遣，顯然華航是在歧視生病的員工。

邱姓空服員在記者會中控訴，去年 3 月她因感冒不斷還需繼續執勤，導致左耳突發性聽力喪失，只好請 3 個月因病停薪假在家休養，結果 2017 年度考績得到不理想的成績。另名蕭姓空服員表示，因長途飛行、日夜顛倒，導致皮膚罹患嚴重過敏，一度蔓延眼、鼻、口，無法正常上班，華航以請假天數太多將她資遣，沒有任何轉圜餘地，這讓她不能接受。

張姓空服員指控，於月初接到公司通知要約談，結果被關進辦公室，由管理處人員脅迫必須簽署自願離職之聲明，否則不得離開，後來她以如廁為由，倉促逃往工會辦公室，才在工會人員的陪同下，取回該文件。而其他人也因得知該情況，拒絕出席同為公司要求的約談。質疑如果公司自認解僱合法，又何必有此限制人身的行為？

企業工會表示，自去年年底開始，華航開始實施所謂「關懷性班表」，名義上是要請假的員工調養身體，但細究其排班方式以及不能換班等相關規定，根本是「懲罰性班表」，裡面的內容包括積點制度，例如，請一天病假以積點一點計算，但若是在國定假日或星期六、日請假，請一天當作積點兩點，這種作法已造成真正生病的員工人心惶惶，即便身體患有重大疾病仍不敢向公司申請病假，導致病情惡化，要求華航應立刻恢復 4 名空服員職務，並且撤銷「關懷性班表」的制度。

對此華航澄清，華航與所有企業相同，都會評鑑所有員工年度表現，僅對極少數不適任者，予以資遣。考績評比是由個人平日工作表現、出勤狀況、獎懲事蹟等項目進行年度綜合評量，計分比例、方式開誠布公。一名空服員年度平均飛行近百個來回班次，由不同的客艙經理輪流做工作表現評鑑，公信力經得起考驗。

另外，４位空服員在過去值勤任務時，曾分別發生多次遲到、未報到 (曠職)、請假事由不符事實，或曾待命拒絕任務等行為，華航去年度對 4 名空服員分別進行面談輔導達 7 至 17 次不等，多次明白告知考績及人事相關規定。 4 名空服員連續 2 年綜合評比結果，已達華航不適任人員標準，依規定予以資遣。

針對工會誣指華航將員工「哄騙至密閉空間內，限制人身自由，要求簽署自願離職書」，華航強調當日所有談話皆於空服管理部辦公室公開場所進行，工會必須對此誣指行為，負起法律責任。

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