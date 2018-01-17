不滿年終獎金 華航企業工會拉布條表達訴求

華航企業工會今天召開理事會，會中理事對於華航今年發放年終獎金不接受，在企業總部拉起布條表達訴求，認為公司事業單位沒有用心照顧員工。

企業工會秘書長朱梅雪表示，針對華航營收創新高，公司聲稱年終獎金發放 3 個月，實際上是不到，因為年終獎金加考績，不到二個月，華航所稱的三個月是包含第十三個月的薪資，13 個月是有編列預算的薪資，不能算年終獎金。

朱梅雪強調，今天在企業總部拉起布條，主要是跟公司來表達對年終獎金不滿意，事業單位沒有用心在照顧員工。

華航先前表示，部分工會成員以年終獎金單一指標與他航相比，甚至將僅僅佔年終獎金其中一個項目的定額獎金，選擇性地解釋為全部的年終金額，數字錯誤未經考證，誤導外界。華航重申，各行業及公司福利、年終計算基礎不同，難以置諸天平兩端或齊頭式比較。

華航表示，2017 年華航走出罷工陰霾，空勤員工增加外站津貼，薪資優渥羨煞外界，地勤員工也有可觀的補助津貼及機場獎金等，國內全體員工平均每人每月收入增加約新台幣 1 萬 2000 元 (每人年增加約新台幣 14 萬元)，相較於發放「一次性年終」，華航更希望能以固定性豐厚的薪資福利，長遠、安定地照顧每一位華航大家庭成員。（照片擷取）

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