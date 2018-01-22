〈外銷訂單〉去年外銷訂單4928.1億美元創歷史新高 今年1月估連18紅

經濟部統計處今 (22) 日公布去年 12 月外銷訂單 484.7 億美元，創歷年同月新高，年增 17.5%，連續 17 個月正成長，其中各主要貨品多呈 2 位數成長；累計去年外銷訂單金額 4928.1 億美元，年增 10.9%，創歷年新高；預估今年 1 月外銷訂單金額可望連 18 紅。

統計處表示，去年 12 月外銷訂單月減 0.4% 年增 17.5%，為連續 17 個月正成長，按新台幣計算年增 10.1%；合計去年第 4 季外銷訂單 1437.6 億美元，創歷年單季新高，季增 14.6%，年增 12.7%；累計去年全年外銷訂單 4928.1 億美元，創歷年新高，年增 10.9%，增幅為 2011 年以來最高。

統計處指出，去年 12 月各主要貨品年增率多呈 2 位數成長，以貨品別觀察，資訊通信產品因國際品牌行動裝置遞延銷售，帶動去年 12 月訂單大幅增加，加上伺服器需求強勁，但筆電組裝提早進入淡季效應，抵銷部分增幅，年增 22.3%。

電子產品因行動裝置供應鏈漸入季節性調整，但受惠高效能運算、車用電子、物聯網應用擴增、及電競筆電、遊戲機需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體、晶片設計、印刷電路板等相關訂單增加，年增 18.4%；光學器材因全螢幕手機面板價格上漲及車載面板需求增加，但大尺寸電視面板價格下跌，加上客戶年底庫存調整，訂單增幅減緩，年增 1.7%。

傳統貨品接單年增率都呈 2 位數成長，其中基本金屬因全球景氣回升，對鋼品需求增加，加上全球供給減少價格上揚，年增 16.3%；塑化製品因國際原油價格上漲，推升價格上揚，加上塑橡膠製品轉單效應及化學品供貨吃緊，分別年增 15.1% 及 21.7%；機械因全球經濟回升，帶動半導體及面板設備、智慧自動化機械、工具機需求增加，致年增 20.6%。

展望未來，統計處表示，由於行動裝置接單高峰漸入尾聲，電子產品客戶端進入存貨調整期，加上春節工作日數減少，今年第 1 季接單將較上季減少，但高效能運算、車用電子、物聯網的擴張應用，有助於降低資訊通信產品及電子產品接單淡季效應。

傳統貨品受惠於今年全球景氣延續成長態勢，需求增加，加上原物料價格看漲，推升價格上揚，塑化及基本金屬製品展望樂觀，另外，全球製造業產業升級需求殷切，機械接單動能可望續強。

根據外銷訂單受查廠商對今年 1 月接單看法，預期接單將較去年 12 月增加廠商家數占 19.8%，持平者占 53.4%，減少者占 26.8%，以家數計算的動向指數為 46.5；若以接單金額計算之動向指數則為 43.7，預期今年 1 月整體外銷訂單金額將較去年 12 月減少。其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 35.0、49.0 及 45.2。