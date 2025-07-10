畢業生注意 華航召空服員了 釋出百個職缺
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 因應新機引進和航網布局，今 (10) 日宣布將於明 (11) 日起招募逾百位客艙組員，適逢畢業季之際，期盼吸引優秀新血加入，錄取者最快於今年 10 月起陸續報到受訓。
華航說明，本次客艙組員招募對象須具備教育部認可學士學位或以上學歷，以及多益聽讀 600 分或同等英語成績，報名期限至 7 月 17 日，初試預計在 8 月 2 日舉行，複試為 8 月 9 日，錄取者最快於 10 月起陸續報到受訓。
此外，華航也積極延攬資訊人才，即日起同步召募至 7 月 20 日，職務內容涵蓋資訊基礎建設與軟、硬體設備維護，錄取後將接受通識與專業訓練。
為實踐永續長遠的人才願景，華航除了提供極具市場競爭力的薪酬條件，給予員工與眷屬優惠機票福利，並規劃完整的職涯發展體系。
華航屢獲國內外企業獎項肯定，八度入選「臺灣高薪 100 指數」、「臺灣就業 99 指數」，並蟬聯《HRAsia》「亞洲最佳企業雇主獎」、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP20」和「幸福企業金獎」等多項殊榮。
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