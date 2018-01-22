谷歌CEO：AI比發明火、發明電更重要

摘要：谷歌 CEO 昨日在訪問中提到，AI 比電和火都更加重要，它可以幫助解決氣候變化，或者治癒癌症。至於 AI 可能剝奪人類工作的問題，谷歌 CEO 稱，科技的正負面自有其平衡，人類總要擁抱變化。

谷歌 CEO Sundar Pichai 昨日在接受 MSNBC 和 Recode 訪問時提到，人工智慧（AI）是「人類正在鑽研的最重要的事情之一」，它比電和火都更重要。

Pichai 稱，人工智慧「有潛力讓我們看到一些即將到來的重大變革」，其中包括 AI 可以幫助解決氣候變化的問題，或者治癒癌症。

谷歌一直是 AI 研究方面的領頭羊。2016 年，谷歌斥資超 5 億美元收購人工智慧圍棋軟體 AlphaGo 的開發者 DeepMind。去年 12 月，谷歌還在北京設立了 Goole AI 中國中心，為亞洲地區首個類似項目。

在被反覆追問 AI 對人類工作的影響時，Pichai 稱，科技的正負面影響總有平衡。

「看看類似放射科醫師這樣的工作。你可能不需要律師，有些人可能會為此高興…… 你也有可能不再需要會計師。」不過 Pichai 依然強調，人類可以對此憂心忡忡，但仍然需要擁抱技術的變化。

「歷史證明，不進反退的國家往往無法適應變革。你得學會擁抱變化。」Pichai 還補充解釋到，人類學會了取火，但與此同時也要學着掌控火的缺點。

微軟在此前發布的一本關於 AI 技術的書（The Future Computed: Artificial Intelligence and its Role in society）中，也提到了工作的問題。微軟總裁兼首席法律官 Brad Smith 對 Axios 稱，未來可能所有人都需要學習數字領域的技術，但輟學依然不是一個好選擇。

過去 30 年都不是從高中輟學的好時機，未來也不會好到哪裡去。

有一件相對樂觀的事情。會有很多、很多工作，不再需要 4 年的大學文憑。

相比過去，未來會有更多以數據能力、或是數據導向的工作。這看起來會更公平一些。對於我們所有人來說，我們可能都要學習數字領域的新技術。

『新聞來源／華爾街見聞』