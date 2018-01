谷歌CEO：AI比發明火、發明電更重要

摘要:谷歌 CEO 昨日在訪問中提到,AI 比電和火都更加重要,它可以幫助解決氣候變化,或者治癒癌症。至於 AI 可能剝奪人類工作的問題,谷歌 CEO 稱,科技的正負面自有其平衡,人類總要擁抱變化。

谷歌 CEO Sundar Pichai 昨日在接受 MSNBC 和 Recode 訪問時提到,人工智慧(AI)是「人類正在鑽研的最重要的事情之一」,它比電和火都更重要。

Pichai 稱,人工智慧「有潛力讓我們看到一些即將到來的重大變革」,其中包括 AI 可以幫助解決氣候變化的問題,或者治癒癌症。

谷歌一直是 AI 研究方面的領頭羊。2016 年,谷歌斥資超 5 億美元收購人工智慧圍棋軟體 AlphaGo 的開發者 DeepMind。去年 12 月,谷歌還在北京設立了 Goole AI 中國中心,為亞洲地區首個類似項目。

在被反覆追問 AI 對人類工作的影響時,Pichai 稱,科技的正負面影響總有平衡。

「看看類似放射科醫師這樣的工作。你可能不需要律師,有些人可能會為此高興…… 你也有可能不再需要會計師。」不過 Pichai 依然強調,人類可以對此憂心忡忡,但仍然需要擁抱技術的變化。

「歷史證明,不進反退的國家往往無法適應變革。你得學會擁抱變化。」Pichai 還補充解釋到,人類學會了取火,但與此同時也要學着掌控火的缺點。

微軟在此前發布的一本關於 AI 技術的書(The Future Computed: Artificial Intelligence and its Role in society)中,也提到了工作的問題。微軟總裁兼首席法律官 Brad Smith 對 Axios 稱,未來可能所有人都需要學習數字領域的技術,但輟學依然不是一個好選擇。

過去 30 年都不是從高中輟學的好時機,未來也不會好到哪裡去。

有一件相對樂觀的事情。會有很多、很多工作,不再需要 4 年的大學文憑。

相比過去,未來會有更多以數據能力、或是數據導向的工作。這看起來會更公平一些。對於我們所有人來說,我們可能都要學習數字領域的新技術。

『新聞來源/華爾街見聞』