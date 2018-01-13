CES四大AI黑科技

每年初盛大登場的 CES 展，都會引領新一年的科技潮流走向，而 2018 年的 CES 展也將以最新穎的科技產品擄獲眾人的目光，包含智慧家庭、自駕車、虛擬實境與新興的智慧醫療，都是未來投資的強棒！

【文／林宥辰】

二○一八美國消費性電子展（ＣＥＳ）在美國時間九日於拉斯維加斯登場，今年邁入第五一周年的ＣＥＳ展，一直是每年初科技產業的盛事，尤其，許多最新的神祕黑科技正式商業化後的產品，都在ＣＥＳ展上大放異彩！而這一回涵蓋二四個產品別的展區將吸引來自一五○個國家、超過十七萬參展觀眾的目光焦點，這場年度盛典，顯然已經為一八年的科技產業發展趨勢立下具指標性的風向球。

ＡＩ引領潮流 獨步全球

ＣＥＳ展近幾年都吸引超過三千家以上的廠商參與其中，而新科技的頭角崢嶸讓也讓整個ＣＥＳ展亮點不斷，不論是近來相當搶眼的 AR/VR，或是居家連網裝置、智慧音箱，到 OLED 電視與智慧型手機，在展中都可以看到最新穎的科技產品各擁勢力、搶先卡位。其中最值得一提的是，這一次的ＣＥＳ展將聚焦在以人工智慧（ＡＩ）為核心的科技應用，包含智慧家庭、智慧機器人、智慧醫療器材，甚至自駕車也在其中，使人工智慧未來的產業藍圖更加清晰。

事實上，ＡＩ的趨勢在生活中已經愈來愈明顯，由於演算法的持續進步，加上大數據持續地累積，ＡＩ的深度學習和機器學習也將會擴及新的利基領域，在這一次的ＣＥＳ展中，也不難發現ＡＩ儼然是所有這些「黑科技」背後的基礎，在成為科技未來顯學的同時，ＡＩ也一躍而起，跑成主導新世代潮流的第一棒。

這回的展覽中，眾多的大亮點裡頭智慧音箱就是最經典的例子之一，甚至在眾多的開發商評估後，智慧音箱有機會扮演未來智慧家庭的核心，從 Amazon 推出第一代的 Echo 開始，智慧音箱就成為智慧家庭的重要入口，在多元發展加上市場接受度增溫的情況帶動下，不但 Sony、三星等大廠陸續跟進，今年ＣＥＳ展中更是出現新款結合ＡＩ、機器學習與自然語音辨識的家用產品，而亞馬遜 Alexa、Google Assistant 兩大陣營在智慧家庭裝置的競爭也將更加激烈。以ＡＩ當作發展重心的趨勢下，相關業者就認為台廠的供應鏈機會不小，像是台積電（2330）擁有提供先進製程及高端晶片的優勢，而創意、世芯ＫＹ及智原等 ASIC 與 IP 供應商則共同提供國外大廠 Google 等晶片設計及代工服務，投資人不妨多加注意，或許也將成為長期的投資標的。

智慧家庭、自駕車吸睛

除此之外，自駕車領域也是另一塊兵家必爭之地，事實上這一次的ＣＥＳ展就是自駕車一個最完美的伸展舞台，美國的租車服務商 Lyft 聯合數家汽車製造商，已跟英國重點從事自動駕駛技術研發的 Aptiv 合作，在ＣＥＳ展覽期間提供點對點形式的自動駕駛汽車服務，直達ＣＥＳ會場，讓自駕車完美地展現了大家口中「更聰明的汽車」的真實樣貌，事實上，智慧自駕車與傳統汽車最大的差異，就在於自駕車關鍵的自動駕駛輔助系統（ADAS）這個進階版的功能，ADAS 的主要功能除了提供駕駛人駕駛狀況和車輛操控的資訊，使駕駛人可以注意到潛在的危險並做出及時的反應，避免意外發生外，ADAS 也能輔助駕駛人執行其他的車輛指令，包括停車輔助、夜視系統、偏離車道警示與盲點偵測系統等等，讓自駕車往更安全方便的方向前進一步。

自駕車的大廠當然也在ＣＥＳ展中百家爭鳴，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）繼去年拿出了 Xavier 車用ＡＩ超級電腦後，在這次的ＣＥＳ上又再發表了全新的 Xavier SoC。Nvidia 表示，這款產品擁有超過九○億個電晶體，採用八顆客製的ＣＰＵ核心和五一二核心的 Volta GPU。同時它還配備了 8K HDR 影像處理器，顯然可以看出在這方面又取得技術方面的升級。

來源：《先探投資週刊》 1969 期

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