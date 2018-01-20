SEC與CFTC罕見聯手 美國監管層要對數位貨幣下狠手？

摘要：華爾街著名律師 Cohen 稱，美國各方監管遲早對比特幣作「全面根本的回應」，業內人士亦稱，監管確實準備對數位貨幣進行詳細徹底的全面調查。比特幣一度跌約 750 美元，目前已回漲挽回所有跌幅。

周五，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）發布聯合聲明，稱兩家機構將繼續打擊數位貨幣領域的違法行為。

聯合聲明提到：

市場參與者打着「數字工具」（digital instrument）的名義進行欺詐時，無論形式是虛擬貨幣還是代幣等（virtual currencies, coins, tokens），SEC 和 CFTC 都將穿透表面，查驗相關活動的本質，並對違反證券和商品法律的活動提起訴訟。

SEC 和 CFTC 的執法部門將繼續處理違規行為，並採取行動防患制止在發售數字工具中的欺詐行為。

區塊鏈初創公司 Arrington XRP Capital 負責人 Michael Arrington 對 Business Insider 稱，SEC 已經調查了他所在的公司投資的一起 ICO 項目，美國監管層確實準備對數位貨幣的項目進行詳細徹底的全面調查。「我告訴公司，要做好準備。」

華爾街著名律師 H. Rodgin Cohen 也對彭博稱，美國監管對比特幣作出「全面根本的回應」，只是時間問題。美國各方監管將制定聯合策略來監管加密貨幣市場，財政部領導的金融穩定監督委員會將帶領行動。

「我無法想象有哪個監管機構沒有在仔細研究這件事情。我不認為有誰會暫時擱置這件事情，然後說『我們過幾年再來看這事』。」在 Cohen 看來，各監管部門都在緊鑼密鼓部署統一行動。Cohen 現年 73 歲，在美國的多次銀行業危機中均扮演重要角色。

消息傳出後，比特幣從 11750 美元附近跌落至近 11000 美元，隨後逐漸上漲，目前已經挽回所有跌幅。

Bitfinex 上的比特幣報價

SEC 和 CFTC 主席將於 2 月，在美國國會參議院銀行委員會舉行的加密貨幣聽證會上陳述證詞。

SEC 還發文要求，基金經理自身必須清楚了解加密貨幣的風險，而且必須對投資者提示加密貨幣投資的風險。

CFTC 打擊數位貨幣騙局

CFTC 此前對兩起涉嫌加密貨幣欺詐的投資提起訴訟，上述 SEC 與 CFTC 的聯合聲明系針對這兩起訴訟。

一起訴訟中，被告公司涉嫌持幣逃逸。公司成員標榜自己為加密貨幣投資專家，宣稱自己能達到 300% 的收益。客戶繳納諮詢費用後不久，該公司便切斷與客戶的溝通渠道。

另一起訴訟的被告方，被 CFTC 指控挪用資金，該公司從 600 餘人手中收取價值超過 110 萬美元的比特幣，作為商品交易資金池的一部分，投資於更為傳統的商品，並聲稱自己擁有更高的回報率。CFTC 認為該行為提高了公眾對比特幣及其他虛擬貨幣的興趣，為不端行為提供新機會。

加密貨幣研究小組 Coin Center 對美國國會山報稱，對監管機構持續打擊偽裝成加密貨幣投資的行為，感到高興。「他們要繼續共同研究，劃清我們的技術中的那些（欺詐）部分。」

監管風暴對加密貨幣的價格影響

本周早些時候，韓國監管層對於加密貨幣政策的表態混亂不一，加密貨幣市場屢次因擔憂監管打擊而大跌。

華爾街見聞此前提到，比特幣乃至加密貨幣動了央行的「蛋糕」，監管機構的扼殺是不可忽視的「壓垮比特幣的最後一根稻草」之一。

不過，區塊鏈初創公司負責人 Michael Arrington 提到，儘管亞洲國家對加密貨幣監管頻出，該地區對區塊鏈技術的熱情卻不容小覷。

「我始終密切關注中國，我們看到那裡的市場已經快速成熟，「Arrington 稱，「他們對這些技術報以巨大的熱情和關注。」

不過目前來看，加密貨幣的音樂仍然沒有停止，從去年 9 月中國叫停 ICO 以來，儘管監管總能掀起大跌風波，但跌幅最終都漲了回來。

CoinMarketCap 數據顯示，儘管受到了美國監管消息的影響，市值前十的加密貨幣都曾有下跌，但隨後均有回漲，過去 24 小時裡除了瑞波幣以外的其他大型比重，均獲得上漲。

『新聞來源／華爾街見聞』