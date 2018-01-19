百度在AI領域再發力：新設兩個實驗室 三位世界級科學家加盟

摘要：百度研究院在矽谷全員大會上宣布設立商業智能實驗室、機器人與自動駕駛實驗室，並宣布三位人工智慧領域科學家將加盟，包括曾在 IBM、微軟、AT&T 等實驗室任職的自然語言處理專家 Kenneth Ward Church。

進入 2018 年以來，百度在 AI 上大動作頻頻。

據新浪科技、Axios 等多家科技媒體報導，美國時間 1 月 18 日，百度研究院在矽谷召開全員大會，宣布設立商業智能實驗室（Business Intelligence Lab，BIL）和機器人與自動駕駛實驗室（Robotics and Autonomous Driving Lab，RAL），同時三位人工智慧領域科學家 Kenneth Ward Church、浣軍、熊輝加盟百度研究院。

其中，商業智能實驗室將聚焦用於新興數據密集型應用的高效數據分析技術；而機器人與自動駕駛實驗室則重點關注機器人技術，尤其是在自動駕駛領域夯實百度無人駕駛基礎技術。

新加盟的科學家中，Kenneth Ward Church 曾在 IBM、微軟、AT&T 等實驗室任職，是自然語言處理領域的專家；浣軍是大數據專家，曾擔任堪薩斯大學計算機科學教授；熊輝是羅格斯大學教授，其研究聚焦數據工程。

此前，美國當地時間 1 月 8 日，百度宣布正式推出 Apollo2.0 自動駕駛平台，將用於支持英偉達、英特爾、NXP 半導體、以及 Renesas 這四家主要的計算平台；同時宣布百度宣布設立 Apollo 全球實驗室，積聚全球自動駕駛人才。

在人工智慧領域，百度面臨的競爭將越來越激烈。

2017 年百度遭遇 AI 人才離職潮

2017 年從百度離職的高管多是自己創立公司，且聚集在人工智慧領域，他們的共同點是：頂着技術大牛的光環、和超乎尋常的融資能力。

諸如百度前無人駕駛事業部總經理王勁、編程天才樓天誠，以及國內「自動駕駛第一人」倪凱等諸多百度干將目前都奔跑在自動駕駛創業的最前線。當然，也有吳恩達這樣的 AI 領軍人物，離職後仍然選擇致力於人工智慧技術的研究。

（上述圖片更新於 2017 年 10 月 27 日）

中國市場 AI 人才競爭激烈

百度在中國人工智慧領域面臨的競爭將越來越激烈，包括對 AI 人才的爭奪。

去年 12 月，谷歌宣布其在中國大陸的第一家人工智慧（AI）實驗室在北京成立，致力於吸納中國的 AI 研究人才。這表示谷歌睽違七年後正式重返中國。

去年 10 月中旬，京東金融宣布，前亞馬遜首席科學家薄列峰博士正式加盟京東金融，出任京東金融 AI 實驗室首席科學家。

6 月，阿里巴巴從亞馬遜挖來資深主任科學家任小楓，後者曾領導了亞馬遜 Amazon Go 視覺算法團隊。10 月 16 日，阿里巴巴宣布，前微軟亞洲研究院首席研究員聶再清博士、前谷歌 Tango 和 DayDream 項目技術主管李名楊博士入職阿里人工智慧實驗室

3 月，騰訊成立了 AI Lab，該實驗室主任由騰訊從百度挖來的，前百度研究院副院長、大數據實驗室負責人張潼擔任。5 月初，騰訊在美國西雅圖建立 AI 實驗室，該實驗室負責人則由美國微軟研究院前語音和對話組（Speech and Dialog Reaserch Group）首席研究員俞棟擔任。

除了巨頭，中國 AI 領域的競爭者還包括商湯科技、曠視科技、寒武紀等一眾本土初創公司。

『新聞來源／華爾街見聞』