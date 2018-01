五年籌備一朝上線！亞馬遜無人便利店今日開業

亞馬遜籌備了五年的無人便利店今日正式開業了。

據 Recode 報導,在經歷了 14 個月的試運行後,位於西雅圖亞馬遜新總部一樓的無人便利店——Amazon Go 將於 1 月 22 日向公眾開放,這也是亞馬遜首個無人零售店。亞馬遜方面承諾,消費者可「不用排隊,不用結賬,沒有收銀台」,從而重塑實體購物體驗。

這家店面積約為 167 平方公尺,消費者在進入時需要用手機掃描 Amazon Go 應用。店內有很多黑色攝影機,貨架上還有重量傳感器,這些都能幫助亞馬遜探測究竟是哪些人取走了貨物。在消費者從貨架上取下商品時會更新虛擬購物車,當顧客走出店後,亞馬遜就會自動從顧客帳戶上扣款,然後發送賬單。如果消費者把商品放回貨架,亞馬遜就會從其虛擬購物車中將商品刪除。這一技術也被亞馬遜稱之為」Just Walk Out「,主要使用的是電腦視覺、深度學習和傳感器融合技術。

這一技術的應用雖然能夠省去「收銀」這個步驟,但仍然有人在商店工作。Recode 的報導指出,在無人便利店的門口會有一位迎賓員,另外還有一名員工會在紅酒和啤酒區檢查消費者的身份證;而在廚房裡,還有至少六名工作人員。

值得注意的是,2017 年 6 月,亞馬遜宣布以 137 億美元收購全食超市(Whole Foods)。當時外界紛紛猜測,顧客店內排隊結賬時代的結束,掀起機器人革命。但據亞馬遜首席技術總監 Dilip Kumar 透露,亞馬遜方面尚沒有將此技術應用於其他物理環境中的計劃。亞馬遜只是在店裡為 Whole Foods 設立了專門的區域,比如來自 Whole Foods 旗下的 365 Everyday Value 品牌的餅乾和堅果。

Kumar 還表示,五年前就在思考,亞馬遜在「便利」方面還能做什麼。當時很多調查結果都顯示,消費者「不喜歡排隊」。為此,亞馬遜方面就開始醞釀相關技術。

2016 年 12 月 6 日,Amazon Go 面向亞馬遜員工開張測試,並預計會在 2017 年初面向公眾開放。但在 2017 年 3 月,《華爾街日報》稱,由於在同一時間,新商店可處理的顧客人數不能超過 20 人,亞馬遜無人便利店只能推遲開放。

而在中國,阿里和京東的無人便利店已經搶先一步開業。

2017 年 7 月 8 日,在第二屆淘寶造物節現場,阿里巴巴實驗已久的「無人便利店」正式對公眾亮相,官方稱其為「淘寶會員店」。

同年 10 月,京東全國首家無人超市、無人便利店在位於北京經濟技術開發區的京東總部大樓雙雙開業亮相。

