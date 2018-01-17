亞馬遜股價仍被低估 逾9成分析師建議持續買入

亞馬遜股價不斷攀升，華爾街紛紛上調目標價格，《Seeking Alpha》作者分析，看好公司未來成長性，受惠於稅改通過，亞馬遜的公司稅將下降，使利潤增加，此外，超過 9 成的分析師，目前對亞馬遜的評級皆為「買入」以上。

亞馬遜股價日線走勢圖

《Seeking Alpha》作者 Oleh Kombaiev 收集並系統化各家分析師對亞馬遜的預測，分析預期的每股盈餘和營收後，以下為他預測亞馬遜明年的成長，大幅領先同業京東以及阿里巴巴。

Kombaiev 對亞馬遜未來營收的成長預期

《Seeking Alpha》作者 Bill Maurer 指出，雅虎分析預測頁面顯示，47 位分析師中，有 43 位將亞馬遜評級為「買入」或「強烈買入」，16 日公司的股價每股 1304.86 美元，與目標價格 1310.47 只差約 5 美元，他相信分析師未來會持續上調目標價格。

分析師對亞馬遜的評級以及目標價格

在過去 10 天，有多家華爾街機構已上調目標價，分別為：花旗上調至 1400 美元、Baird 上調至 1310 美元、瑞士信貸上調至 1410 美元、Piper Jaffray 上調至 1400 美元、Stifel 上調至 1425 美元花旗與 SunTrust 上調至 1400 美元。

而在稅改影響層面，Maurer 指出亞馬遜過去 3 年的實際稅率分別為 36.6%、60.6% 與 150.4% (2014 年)，而 2017 年的前 9 個月的實際稅率為 37%，所以稅率只有降低幾個百分點，就會對亞馬遜的每股盈餘帶來很大的影響。