2018科技股還會漲？分析師估：前10大科技公司總營收將破兆

華爾街分析師預估，2018 年前 10 大科技公司總年營收，有望突破 1 兆美元，將成史上首見。

據湯森路透的分析師平均預測數字顯示，2018 年的營收年增率 YoY 預測為 15.7%，或 1460 億美元，使美國前 10 大科技公司總營收達 1.078 兆美元。

2017 年科技公司 Nasdaq 100 指數 (NDX) 成長了 30%，較 Nasdaq 綜合的 28.2% 高，也贏過了 S&P 500 指數的 19.4%。

Nasdaq 100（藍）Nasdaq（黑）S&P500 （紅）/ 圖：YahooFinance

在各公司財報預估裡，蘋果 (AAPL-US) 預計今年財務年營收可達 2733 億美元，iPhone X 便可獨立佔據 440 億美元的營收。亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端及零售業有望使今年營收達 2287 億美元，較 2017 年多出 515 億美元。

谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 預計 1313 億美元、微軟 (MSFT-US) 預計 1064 億美元、而 IBM (IBM-US) 預計 788 億美元。

在成長百分比方面，分析師們認為臉書 (FB-US) 今年的成長最為卓重，達 34%。亞馬遜為 29%、谷歌為 19%、而蘋果為 19%。