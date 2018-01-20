價值投資大佬Klarman：亞馬遜和Facebook當前不是好投資

摘要：Klarman 認為，亞馬遜等科技企業的估值已經見頂，而被它們「擊敗」的傳統企業，也並非分文不值。

價值投資大佬 Seth Klarman 近日稱，亞馬遜、Facebook 等美國科技股的估值潛力不大，當前並非好的投資標的。

在 2017 年年終致投資者的信中，Klarman 說：

雖然亞馬遜、Facebook 等公司在推動巨大的變革，其本身也成長迅速，但它們並不一定是好的投資標的。很多這樣的公司的估值已經見頂。

當然，這也不是 Klarman 第一次警告投資者對矽谷的明星公司保持警惕。

早在 2014 年，他就認為，科技類企業已經出現泡沫化傾向，股價高漲只是這輪超級牛市的副產品。

此外，Klarman 還認為，亞馬遜等公司對現有的幾乎所有公司都產生了威脅。不論是出租車、報紙、百貨商店還是連鎖便利店，都被亞馬遜等公司威脅着。

不過，在 Klarman 看來，那些被亞馬遜等明星科技公司「擊敗」的傳統企業，並非分文不值：

即便是梅西百貨（美國大型百貨公司），其正確的價值也並不是零。至少他們有寶貴的地產資源，同時也可以利用現狀的環境，為股東謀取利益。

Klarman 執掌的 Baupost Group 是全球規模最大的對沖基金之一，目前掌管着 320 億美元的資產，他本人是價值投資的信徒。在每個投資中，他都堅持「安全邊際」，也就是投資者為一個股票支付的價格與其認可的價值之間有足夠的差距，以讓投資者可以應對突發事件或錯誤。

雖然 Baupost 如今已經風生水起，但是 Klarman 依然以價值投資為宗旨，其目的並非獲得巨額收益，而是保護資本和投資者。

目前，Facebook 的本益比 33.7 倍，市值 5267.94 億美元；亞馬遜本益比高達 326.76 倍，市值 6238.22 億美元。目前，亞馬遜除了繼續發展電商之外，還積極進軍文化娛樂等領域。

『新聞來源／華爾街見聞』