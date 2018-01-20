14部委嚴打：比特幣開年遭腰斬 區塊鏈池魚之禍

根據美國相關比特幣平台統計，截止到1月13日，全球第1680萬枚比特幣被正式開采出來，而距離2100萬枚的總量，還有20%的挖掘空間。按照去年末最高超過2萬美元的價格計算，彼時比特幣的總市值高達4200多億美元，如今已經跌去一半。

“在這場虛擬貨幣擠泡沫運動中，各國政府紛紛出手，而與之對抗的則是市場的力量。比特幣的去中心化真的是最狡猾的設計，投機者都是個體，而每一個節點都有可能成為儲存地。”上海高級金融學院一位教授對此指出。

然而市場上並不只有比特幣一種虛擬貨幣，1月14日，騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽對外透露稱，最近利用區塊鏈概念搞的傳銷平台已超過3000家，這類犯罪涉案金額巨大，社會危害性強。

當天，據央視報道，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、 工信部、中國人民銀行等14個部委舉行了2018年守護者計劃大會，將采取聯合治理模式，攜手更多的政府部門和企業，加大打擊網絡黑色產業鏈力度，共同構建“網絡安全共同體”。

工業和信息化部總工程師張峰指出：“要充分運用人工智能、大數據分析、人臉識別等新科技對活躍惡意網址和移動互聯網應用，將網絡威脅進行監測預警和分析處置，完善依網管網，依網治網的能力。”公安部副部長侍俊則表示，今年公安部要組織開展打擊網絡亂象的“凈網2018”專項行動，嚴格落實網絡安全等級保護制度，特別要註重加強企業大數據和公民個人信息安全的防護。

到了1月16日，媒體報道稱，中國央行副行長潘功勝在一個會議上建議禁止虛擬貨幣的集中交易，同時禁止個人和企業提供相關服務。

潘功勝表示，政府應該繼續對虛擬貨幣交易施壓，並阻止該市場的風險積聚。國家和地方政府應該查封為虛擬貨幣提供集中化交易的場所，而比特幣則是規模最大的一種虛擬貨幣。那些為這類貨幣的集中化交易提供做市、擔保、清算服務的個人和機構也應該禁止，例如在線“錢包”服務提供商。

在業內人士看來，這算是監管層最為嚴厲的非公開發言。從停止三大交易平台交易到整頓比特幣開礦，再到禁止私人之間的場外交易，中國正在掀起一場虛擬貨幣清洗風暴。

區塊鏈概念股異動

在比特幣行情攪動下，在剛剛過去的兩周，區塊鏈概念成為了全球資本市場共同的“寵兒”，無論是美股、港股還是A股市場，資金紛紛湧入，吹起一波又一波泡沫。

根據Wind區塊鏈指數顯示，在元旦後該指數快速連續上漲，甚至有3個交易日單日漲幅都超過了5%。在A股市場，具有區塊鏈概念的股票有50只之多，包括四方精創、高偉達、飛天誠信等數十家涉足區塊鏈業務的上市公司股票全線暴漲。

而在這一波區塊鏈概念炒作中，有人推波助瀾，也有人冷眼旁觀。

“區塊鏈革命已經到來。”1月9日，真格基金創始人徐小平對於區塊鏈的評論，被外界解讀為傳統投資界人士看好區塊鏈及比特幣的佐證。而經緯中國創始管理合夥人邵亦波則直接表示，買ICO(首次幣發行)的人98%會血本無歸，當下ICO市場的瘋狂程度比1998年還要誇張，泡沫也更大。

與此同時，在A股市場上，經歷過一波暴漲的上市公司則紛紛站出來澄清，並預警投資風險。

1月10日，高偉達(300465-CN)發布公告稱，公司雖然自2016年以來一直積極重視關於區塊鏈技術的前沿探索和研發應用，但截至目前，公司在2017年的業務收入中並未有關於區塊鏈技術的研發成果而直接產生的業務收入，提醒投資者註意投資風險。

緊跟著，四方精創(300468-CN)、暴風集團(300431-CN)、普邦股份(002263-CN)也紛紛發布澄清公告，表示區塊鏈技術目前與公司業績關系不大。

除此之外，包括奧拓電子、三五互聯、漢王科技等數十家公司對涉及區塊鏈業務的傳聞也都進行了回應。一些公司認為存在較大風險，目前尚未進行布局，另一些公司則表示已經關註到相關技術發展和應用，正在進行相關研發。

在全球市場，首次涉入區塊鏈概念的柯達公司股價在一日內上漲120%。1月8日，美國證券交易委員會宣布暫停香港區塊鏈咨詢公司UBI Blockchain Internet的股票交易。

區塊鏈不等於比特幣

“比特幣等虛擬貨幣發展至今，備受爭議，但其背後的區塊鏈技術卻往往被認為是一項會顛覆全行業的偉大技術。矛盾由此產生，區塊鏈目前仍然停留在概念層面，沒有大規模成型的落地應用，作為其首個較為成熟的應用，比特幣自然被過度炒作，過度賦予意義，並由此產生了一個具有驚人回報率的暴利行業。”1月19日，海通證券(14.050, 0.23, 1.66%)一位不具姓名的分析師接受本報記者采訪時指出。

如果說前期比特幣投資還是散戶的狂歡，那麼，最近資本市場上區塊鏈概念股的暴漲則表明，一些機構投資者也在躍躍欲試，試圖在比特幣上分一杯羹。

在北京資配易投資顧問有限公司董事長張家林看來，區塊鏈目前最大的成果，就是催生了數字代幣經濟（Digital Token Ecnomic）。這個方向代表著一類很有前景的區塊鏈應用項目。主要是解決數字經濟發展過程中，存在著很多有真實需求的交易行為，但這些交易行為受制於現有規則、激勵機制、交易成本或支付等方面的約束而難以有效開展。通過引入數字代幣，這些項目不僅解決了自身融資問題，更為交易行為建立了適應的規則、激勵機制，交易成本和支付方式在一些特定的場景下，變得更有競爭優勢和效率。

“但是需要明確，區塊鏈不等於比特幣，不等於代幣或Token，也不等於ICO。我認為區塊鏈技術本身是好的，但是，我們應當把目光轉向區塊鏈技術帶來的產業升級與技術進步，而非局限於投機炒幣。以迅雷、騰訊等為代表的科技公司，嘗試推進區塊鏈技術在真實場景的應用，這是從底層技術方面來操作；還有一類上市公司在細分行業場景，比如醫藥采購供應、電子發票等引入區塊鏈技術，都可以認為是在實際開發區塊鏈技術。但也有一部分公司，單純只是在蹭熱點。” 華創策略團隊發布的報告指出。

記者也了解到，盡管此前已經有諸多行業專家指出區塊鏈技術在一些領域的應用，比如住房按揭領域、證券期貨領域、銀行票據交易、醫療社保領域等，但目前來看，區塊鏈技術似乎仍然只是被用於加速開發虛擬貨幣，這顯然與行業發展未來背道而馳。

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