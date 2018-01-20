〈黃金鍊金術〉美元走弱+地緣政治風險 今年黃金不容忽視

去 (2017) 年黃金市場受美國總統川普上任後，提出多項具爭議性政策，加上北韓接連試射飛彈等因素影響，避險性資金流入黃金市場，全年最大漲幅近 18.5%；展望今年，在美元轉弱以及地緣政治風險下，將有助於黃金價格走升。

市場普遍預期美國聯準會今年會升息 2 至 3 次，由於美元漲勢已在美國升息前反映完畢，接下來在歐元持續升值預期下，分析師認為，美元今年將呈現溫和走弱，即便短期會反轉，但美元偏空趨勢不變，可望激勵金價上漲。

此外，根據世界經濟論壇最新公布的《2018 年全球風險報告》指出，今年地緣政治衝突恐怕升溫，除了朝鮮半島存在爆發衝突的威脅，中東地區也面臨新軍事衝突的風險，而這也將刺激更多避險資金流入金市。

針對金價走勢，台灣銀行貴金屬部指出，近期因歐洲央行公布去年 12 月會議紀錄，暗示可能於今年初重新檢討貨幣政策，加上西班牙與荷蘭支持英國軟脫歐，以及美國經濟數據不如預期，美元指數下跌至 2 年來新低，資金持續湧入金市，推升金價上漲至 1344.54 美元，創 2017 年 9 月 11 日以來新高。

展望後市，台灣銀行貴金屬部認為，若金價持續走強且站穩 1300 美元上方，看好金價繼續向上挑戰 2017 年高點約 1357 美元價位，若能成功站上，則持續上看 1367 美元；而若美元指數短線有止穩跡象，金價可能出現獲利了結賣壓，若金價跌破 1330 美元，則可能回測 1300 美元尋求支撐。