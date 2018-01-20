〈黃金鍊金術〉這張表格「金」好用！7大投資術比一比

黃金期貨價格受到美國債券殖利率上升，以及美元波動影響，18 日創下 1 個月以來單日最大跌幅，本周以每盎司 1327.20 美元作收，但是，農曆年前向來是黃金旺季，加上市場多認為，美元指數走弱趨勢已定，有助於黃金走升，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，2018 年黃金偏多格局可期，可以逢低布局。

提到投資黃金，目前的交易模式相當多元化，有一般實體交割的金飾金條，或是無實體、賺取買賣差價的黃金存摺、櫃買黃金現貨交易平台、黃金基金、黃金期貨 ETF、黃金期貨基金、以及黃金期貨等 7 大黃金投資管道，到底哪一種最適合你？

買金飾 小心工錢超越價值

對於平日喜歡金飾的女性，可以買金飾當作投資，尤其根據銀樓公會黃金牌價顯示，目前一台錢金飾約 4800-4900 元，但因銀樓買進、賣出的報價，現差 500 元，加上金飾設計的工錢，若是想「積小戒子、換大項鍊」，可以考慮有閒錢時就買個金戒子，隨時可戴、又可存錢，也算是另類的投資方式。

不過，還是要算一算工錢和買賣差價的潛在成本，尤其，金飾的價格涵蓋了成本費用、製作工藝費、店面營銷費用、品牌附加費用等，小心購買到的金飾遠遠超過了黃金本來的價值。

黃金條塊 秘密贈與可節稅

但對於有錢的父母，幫子女存一些金條，也是不錯的選擇。以臺灣銀行的黃金條塊來說，主要供應商為瑞士銀行，臺灣銀行表示，來自瑞士銀行的黃金條塊，沿用原瑞士銀行 SBC 信譽卓著的老字號「三支鑰匙」標記。

目前臺灣銀行掛牌銷售的黃金條塊，計有 1 公斤、500 公克、250 公克及 100 公克等規格，但是，5 台兩及 1 台兩已不再進口及掛牌銷售。

根據臺灣銀行黃金條塊牌告價，金條單位中最大的一公斤金條，目前差不多要 127 萬元台幣，目標太明顯，單一金額也太大，就算 500、250、100 公克等黃金條塊，也要價約 63.6 萬、31.8 萬、12.7 萬。

不過，由於父母每人每年贈與子女免稅額最高為 220 萬元，黃金條塊價格遠不及此上限，成為富爸爸、富媽媽藉此投資節稅另一個變通的「秘密小金庫」。

黃金存摺 紙上富貴

但若不想手中握有太多黃金，只想像買賣股票般，賺取「價差」的黃金投資，那可以選擇銀行的黃金存摺，是無實體交易，買的、賺的都是紙上富貴，也就是「紙黃金」，沒有真的實體，但卻是隨時可進、可出，機動又便利的交易工具，且交易成本較低，適合中短線投資者。

目前有多家銀行有推出黃金存摺，包括：臺灣銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行、華南銀行、元大銀行等。

黃金現貨 櫃買就可買

目前在櫃買中心「黃金現貨交易平台」登錄買賣的黃金現貨有「臺銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」等兩檔，投資人只要簽署黃金現貨風險預告書後，即可用現有櫃檯買賣帳戶下單買賣黃金現貨。

相較投資黃金期貨、黃金期貨 ETF 等僅能賺取買賣價差，不能提領實體黃金，透過櫃買黃金現貨交易平台買賣黃金，除了買賣報價價差小，有助於投資人創造更高的投資報酬，如有實體黃金需求，亦可申請提領，而且實體黃金均具有防偽機制及保證書，品質有保障。

黃金基金 波動率大

此外，還可以投資黃金基金，黃金類股基金是一種共同基金，目前以國外的黃金基金為多，如貝萊德、富蘭克林、瑞銀等，黃金基金是業者將募集到資金，投資在金礦公司的股票或公司債，而投資這些金礦公司的優點，在於股票的價格波動大，也代表漲跌幅度與獲利都會較高。

平均來說，黃金基金的波動率是黃金現貨價格的 2~5 倍，因此黃金基金適合「積極型的投資人或能夠承擔高風險的人」。

黃金 ETF 槓桿反向操作靈活

而國內目前唯一的黃金 ETF 是由元大投信所發行，連結黃金期貨的 ETF 標的，是在台股集中市場交易，所以需要課徵 1‰證交稅。

元大 S&P 黃金正 2ETF 經理人潘昶安表示，黃金 ETF 表現貼近黃金現貨價格，以證券市場戶頭即能交易，進入門檻也相對其他工具低，透過槓桿反向 ETF 進行短線操作，相當靈活，因此深受投資人喜愛。

不過，潘昶安提醒，槓桿 / 反向 ETF 的價格為每日重設，當市場趨勢明顯向上時 (多頭市場)，有利於槓桿 ETF；當市場趨勢明顯向下時 (空頭市場)，則建議以反向 ETF 避險。對黃金 ETF 投資人來說，最怕盤勢震盪時，槓桿及反向 ETF 表現將較標的指數差，操作就不可不慎。

以近期黃金走勢來說，潘昶安表示，金融海嘯後美股連走 9 年多頭，在景氣末升段貪婪戰勝了恐懼，道瓊指數創下上漲 1000 點耗時最短紀錄，亦帶動全球股市全面勁揚，資金排擠效應恐將造成短線金價欲振乏力。不過，景氣過熱存在轉向風險，通膨亦蠢蠢欲動，若黃金受股市上漲壓力而拉回，反將創造更有利的中長線買點。

預期第二季起應該就可以慢慢感受到原物料價格上揚帶動的通膨升溫態勢，黃金展望將可轉佳，而美元指數走弱趨勢已定，亦有助於黃金走升。綜上所述，雖然長線看好，但是短線金價漲幅已高，建議投資人可利用黃金反向 ETF 規避回檔風險。

黃金期貨基金 免報稅

黃金期貨基金目前國內也是只有一檔元大黃金期貨信託基金，也是投資於黃金期貨，再搭配政府公債、定存等低風險金融商品，達到去槓桿、一比一追蹤金價的功效。

元大黃金期貨信託基金的優勢在於是境內基金，無需如境外基金般申報綜合所得稅海外所得，和實體金或是黃金存摺相較，也不須申報個人財產交易所得。若和黃金 ETF 相比，也不需課徵證所稅。所需成本只有手續費和保管經理費。

黃金期貨 三種可選有彈性

期交所有三種黃金類期權商品，包括契約規格 10 盎司的美元計價黃金期貨、10 台兩的新台幣計價黃金期貨、5 台兩的台幣計價黃金選擇權，交易要課徵期交稅 0.0025‰。

過去台灣因為黃金期貨契約規格太大，投入市場的人相當少，期交所自 2016 年 6 月 27 日起，延長三項黃金類商品交易時間至下午 4 時 15 分，也縮小美元計價黃金期貨契約規模為每口 10 盎司，同時，新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權的最後結算價換算匯率，改採最後交易日台北外匯經紀公司公布的上午 11 時新台幣對美元成交即期匯率。

此外，新臺幣計價黃金期貨暨選擇權契約到期時，交易人除了目前的現金結算外，也可以選擇提出申請，將持有的期貨部位轉為「登錄櫃檯買賣之黃金現貨」，使交易人增加取得或處分黃金現貨的彈性。

整體來說，黃金投資很多元，銀行理專表示，要投資黃金，不論實體的金戒子、小金條，或是無實體交割的紙黃金，都沒有利息錢可賺，因此，更要掌握黃金中長期走升的趨勢，趁便宜時買進，等待金價反彈時，賺取價差，才是聰明的作法。若選擇無實體黃金投資術，則要看投資人風險屬性，以及比較手續費、保管費等，選擇最適合自己的投資法，在今年因美元弱勢確定、黃金價格持續看多的趨勢下，逢回布局投資。