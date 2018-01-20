〈黃金鍊金術〉投資黃金存摺必知三重點 小資族也能輕鬆投資

隨著美元走弱、地緣政治不確定等，今 (2018) 年金價仍有上漲空間。若想要投資黃金，但認為買實體黃金門檻太高的小資族，可以考慮銀行提供的黃金存摺，其有三大特點，包括交易門檻較低、買賣方式較方便，不過需留意的是，黃金存摺不屬於存款，故不計算利息。

市面上投資黃金主要有 3 方式，包括實體黃金、黃金基金以及黃金存摺等。其中實體黃金門檻高，1 兩黃金價格至少破 4 萬元；黃金基金則主要投資黃金礦業相關的公司股票和債券，波動度高，較適合積極型的投資人操作；至於黃金存摺門檻最低，可定期定額投資，較適合資金不多的小資族。

所謂的黃金存摺，是利用存摺方式登載民眾黃金買賣並保管，即透過黃金存摺的方式，來買進或賣出黃金，主要分為新臺幣、美元及人民幣計價。而黃金存摺購量以「公克」為單位，投資門檻低，最小投資單位 200 元，投資人就可靈活運用國際金價的走勢，賺取價差，除了單筆買賣外，也有定期定額扣款交易。

不過，要留意的是，黃金存摺沒有支付利息，買賣約有 1% 至 1.5% 的價差，定期定額會有額外手續費成本，買賣獲利要課財產交易所得稅。而若累積一定數量，想按規格領回實體黃金，要先確認可提領的分行，並支付轉換手續費。

目前有提供黃金存摺服務的銀行，包括台灣銀行、華南銀行、合作金庫、中國信託、土地銀行、兆豐商銀、第一銀行、花旗銀行、永豐銀行、元大銀行等，其中，承作黃金存摺業務最大宗的台灣銀行，目前累計的開戶數超過 65 萬戶，華南銀行也有 31 萬戶。