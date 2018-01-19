美股盤前你需要知道的事：中國金融監管重拳出擊 基準美債觸及「警戒線」

證監會主席助理：股市價值投資理念確立

證監會主席助理張慎峰周五稱，2017 年全年上證綜指振幅超過 2% 交易日只有 3 個，價值投資理念確立。

過去一年多，監管層不斷引導市場轉向價值投資，充分發揮資本市場功能。短期內大機率繼續執行強監管措施。

證監會：去年操縱市場團伙化、短線「坐莊」特徵明顯

周五，證監會在通報 2017 年度案件辦理情況時稱總結了去年的市場亂象：資訊披露各環節惡性案件、內幕交易重大案件仍然多發，操縱市場團伙化、短線「坐莊」特徵明顯，新三板、私募領域亂象增多，部分仲介機構喪失執業操守問題突出，造謠傳謠嚴重擾亂市場秩序。

中國對金融市場的監管日益趨緊，長期利多資本市場發展。

銀行業開年第一大案：浦發銀行違規授信 金額高達 775 億！

銀監會周五通報稱，浦發銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、分拆授信、越權審批等手法，違規辦理信貸、同業、理財、信用證和保理等業務，向 1493 個空殼企業授信 775 億元，換取相關企業出資承擔浦發銀行成都分行不良貸款。

浦發此次巨額違規授信意在處理不良貸款，儘管具體不良貸數額及占比尚不知曉，但可以想象其規模之龐大。部分銀行不良資產問題或成棘手問題，難以短期內順利解決，這也成為上市公司股價的拖累。

10 年期美債失守新債王給出的「紅線」

台北時間周五，十年期美債殖利率繼續上揚，下午 15:30 左右漲至 2.641% 上方。

新債王 Jeff Gundlach 曾稱，2.63% 是美國十年期公債殖利率的紅線，一旦突破，不僅美債承壓，連美股也可能遇到較大風險。

繼 OPEC 之後 IEA 也警告：美國原油產量將出現「爆炸性」增長

國際能源署（IEA）表示，美國原油產量將出現「爆炸性」增長。就在前一天，OPEC 也認為美國產量今年將大幅增長。兩家均上調美國原油日均產量增量預期。

高油價正日益成為原油市場的威脅，「油價越走高，頁岩油產量的爆發可能就越強勁。油價過度上漲之後的調整可能就快來了。」

『新聞來源／華爾街見聞』