美國「飆速增產」直追沙國、俄羅斯 一年內可望成世界最大產油國

國際能源總署 (IEA) 最新月報指出，在頁岩油持續增產的情況下，未來 12 個月內，美國可望超越沙烏地阿拉伯、俄羅斯，成為全球最大產油國。

IEA 報告稱，持續不斷的增產，將讓美國創下單日逾 1,000 萬桶的歷史高點，超越沙烏地阿拉伯，與俄羅斯並駕齊驅，「2018 會是美國創記錄的一年」。

國際油價於近 3 年高點徘徊，週一，布蘭特原油期貨一度觸及每桶 70.37 美元；週五 (19 日) 早盤，則較前一交易日小幅上漲，至 68.69 美元。

石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國的減產協議，是支撐油價的主力，該協議將持續至 2018 年底，主要目的，是解決供給過剩的問題。

儘管 OPEC 與俄羅斯等國，削減了原油產量，但美國頁岩油，仍不斷增產。

IEA 表示，美國原油日產量為 990 萬桶，是近 50 年來最高水平，「這種產量讓美國和沙烏地阿拉伯勢均力敵，僅次於俄羅斯。」

IEA 說明，2017 年，美國原油產量，平均每天增加 60 萬桶，超乎預期。

頁岩油持續增產，有助減少美國對他國原油的倚賴，並增加原油出口。

IEA 並未改變對全球原油需求量的預估，2017 及 2018 年，分別為每日 9,780 萬桶與 9,910 萬桶。