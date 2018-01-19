川普上任後 逾半數S&P 500成份股上漲了20%或更多

自 2017 年 1 月 20 日川普總統上任後，匆匆即將滿一年。儘管這一年裡，政局爭議不斷，甚至混亂不堪，但對投資人而言，却是最佳時期之一。

S&P 500 自 2017 年 1 月 19 日 -- 即川普就職前一天 -- 以來，報酬率達 26.3%。此外，在國內外經濟成長，美國低失業率及一個世代以來最大幅減稅的種種條件支撑下，未來一年的美國股市可望依舊亮麗。

嘉信集團 ThomasPartners 公司投資長麥克馬宏 (Bill McMahon) 說，川普總統於 12 月 22 日簽署了減稅法案，但華爾街分析師在企業獲利預估中，尚未完全反應該法案。這意味獲利預估將會上升，本益比將會下降，有助支撑股價進一步上漲。

基金經理人卡吉諾 (Michael Cuggino) 在其投資組合中，加碼買進股票。他於受訪時說，新興經濟體成長，意味商品需求增加，這對能源與原物料股屬利多。

他並說，其他類股，包括銀行股，工業科技股，生技股，醫療設備與服務股及運輸股，也都將獲得支撑。

「聚焦於國際的美國企業亦將表現良好，」他說，因海外經濟轉強，壓低了美元，讓美國出口更具有吸引力。

S&P 500 指數其實包含有 505 檔股票，因有幾家企業有兩類普通股包含在該指數中。其中有二家企業股票公開交易不滿一年，交易滿一年者為 503 檔股票。

自川普上任後，有 223 檔股票，佔 503 檔股票的 44%，報酬率至少達 25%，59 檔報酬率至少達 50%。若更廣泛計算，在川普總統的第一年任期，有 273 檔股票，或 54%，報酬率超過 20%。