Fed鷹派好兇猛 她樂見2018、19年各升息3到4次

2018 年該升息幾次，比較恰當？美國聯準會 (Fed) 鷹派與鴿派官員，各說各話；被歸為鷹派的克利夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 表示，她樂見 2018、2019 年，各升息 3 至 4 次。

Mester 理想中的升息速度，顯然比其他 Fed 官員，要快得多。

她分析，稅改過關，將成為 2018 與 2019 年的經濟成長助力，在民間消費與商業支出帶動下，2018 年經濟成長率，可望上看 2.5%。

Mester 預測，目前失業率為 4.1%，2018 年底應可降至 4% 以下；至於 2% 的通膨目標，將在 1 到 2 年內達標。

她認為，若經濟情勢如上述預估，2018、2019 兩年的利率，會進一步調升，情況和 2017 年很相似。

Fed 將在 1 月底召開 2018 年首次決策會議。Mester 強調，每年升息 3 到 4 次，是適宜的，漸進式的升息步調，可讓 Fed 達成 2% 的通膨目標，同時避免在金融體系中，引發經濟過熱的風險。

Mester 預估，長期來看，在稅改加持下，美國應可維持每年 2% 的經濟成長增幅。這個看法，比其他 Fed 官員，樂觀許多。

2017 年，Fed 升息 3 次，聯邦基金利率區間從 1.00% 至 1.25%，提高到 1.25% 至 1.50% 之間；至於 2018 年將升息幾次？目前鷹派與鴿派官員，仍未達成共識。

聯邦公開市場操作委員會 (FOMC)12 月會議記錄顯示，在 12 名決策委員中，有 6 人預期 2018 年將升息 3 次，3 人預估 2 次，另有 3 人預期最多可達 4 次。

立場偏鴿派的費城 Fed 分行總裁 Patrick Harker 認為，2018 年升息 2 次，會比較恰當。