蠢蠢欲動 上班族年後轉職比例高 百貨業最想跳槽

馬上就要過農曆新年了，年後你要換工作了嗎？根據人力銀行調查統計，有高達 78.8% 的人表示想換工作但還沒找到，且 6.3% 已經談妥新工作，若以行業別來看，從事百貨販售業的上班族轉職意願最強，其次則是民生服務業，顯示出大環境雖有好轉跡象，但國內長期低薪環境，牽動上班族敏感神經，因此一旦嗅到企業營運不佳或前景不明時，多半選擇掛冠求去。

全球景氣穩健復甦、國際原物料價格走高，2017 年台灣經濟表現優於預期，根據主計總處預測，2018 年經濟成長率預測值為 2.29%，國內經濟情勢逐漸好轉，是否帶動上班族轉換工作的念頭？根據 1111 人力銀行調查顯示，今年有高達 85.1% 的受訪上班族已展開轉職規畫，其中包括 78.8% 的人表示想換工作但還沒找到，以及 6.3% 已經談妥新工作的人，另外還有 1 成 2 表示有更好的工作才會換，而完全不考慮換工作的比例僅 2.8%。

調查發現，57.1% 的受訪者認為「轉職意願與景氣無關」，也有 34% 的人坦言：「沒有感覺景氣回穩」只有近 9% 的上班族受惠於景氣回穩而增加轉職意願；此外，若以行業別來看，以從事百貨販售業的上班族轉職意願最強，有高達近 2 成的從業人員已經談妥新工作，其次則是民生服務業占 11.5%。

人力銀行業者分析，由於全球經濟穩健復甦，國際貿易成長加速，帶動台灣新增訂單與出口表現暢旺，加上軍公教加薪效應擴散至民間企業、一例一休紛擾暫時畫下休止符，勞基法修正案將於 3 月 1 日正式上路等，都有助於整體就業市場正向發展，且台股屢創新高，甚至站上 1 萬 2 千點行情，顯見國內各項經濟條件已逐漸在恢復元氣中，間接帶動上班族轉職信心上揚。

不過，大環境雖有好轉跡象，但國內長期低薪環境也牽動上班族敏感神經，一旦嗅到企業營運不佳或前景不明時，多半選擇掛冠求去，盡快另謀高就，成為農曆年後被迫轉職的另一群人。

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