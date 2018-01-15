職場厚黑調查 9成上班族遇過慣老闆醫療業最慘

近期鬧得沸沸揚揚的新版勞基法三讀通過，勞工權益再度受到關注，對上班族們來說，職場最怕遇上慣老闆，根據人力銀行調查發現，有將近 9 成的上班族自認遇過慣老闆，最常見的問題是「被拗做雜事」，但是有 77.4% 的上班族選擇吞下隱忍，其中又以醫療業為最常遭受不合理對待的產業。

根據人力銀行的「職場厚黑調查」調查發現，有將近 9 成的上班族自認遇過慣老闆，在職場上遭受過主管、老闆的不合理對待，最常遇到的不合理對待包括被拗做雜事占 46.4%、言語嘲諷或辱罵占 39.0%、超時加班不給加班費占 38.0%、精神壓力或被排擠占 37.3%，以及被拗常態加班占 37.0%。

雖說慣老闆無處不在，但是遭遇不合理對待，還是有 77.4% 的上班族選擇吞下隱忍，只有 19.2% 的人選擇捍衛工作尊嚴會在當下反擊或拒絕，另有 2 成的上班族會等待機會加倍奉還，還有 14.6% 的人選擇再臉書 po 文吐苦水。

1111 人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，從數字來看，近 9 成上班族遇過慣老闆，可見上班族感受到的不合理要求無所不在，但大多卻以選擇吞下隱忍居多，這和華人傳統文化有高度相關，儒家思想「溫良恭儉讓」的傳統美德影響根深蒂固，上班族大多不願意和雇主或主管撕破臉。

不過，調查也發現，上班族願為五斗米折腰的時間其實並不長，遭受不合理對待有超過 6 成上班族會離職，還有 3 成 4 的上班族會因此想離職，平均的從業時間只有 19.3 個月，大約 1 年半左右就會選擇離開；若是進一步交叉分析，最常遭受不合理對待的產業以醫療業、不動產業與百貨販售業比例最高。

此外，這份調查也統計出「慣老闆最瞎的一句話」，分別是「景氣不好共體時艱」占 36.5%、「公司給你學習成長的機會」占 26.6%、「這個位置是責任制沒有加班費」占 25.7%、「公司不怕請不到人」占 21.2%，以及「公司會看表現來加薪」占 20.1%。

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