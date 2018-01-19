兩岸春節輸運遭衝擊只因民航局做了這決定

由於兩岸 M503 航路的爭議持續擴大，民航局證實，將「暫不予核准」中國大陸航空公司飛此航路的春節加班機申請，這樣的舉動，勢必衝擊兩岸春節旅客輸運。

中國大陸日前片面啟用 M503 南往北與銜接 W121、W122、W123 等 4 條航路，我政府向中國大陸要求停用無效，民航局即以「暫不予核准」兩岸春節加班機申請回應。只不過這樣的舉動，估計將影響兩岸多達 5 萬名的旅客，將衝擊兩岸的春節輸運。

對於民航局「暫不予核准」兩岸春節班機的舉動，學者擔心，恐會讓華航與長榮等國籍班機遭到報復。

民航局副局長何淑萍則說明，中國大陸未經談判，片面使 M503 航路較 2015 年雙方協議的航路東偏 6 浬，讓飛安風險大幅升高，而 W122、W123 隨著飛航頻率增加，風險同樣也會跟著提升，因此民航局才會採取如此舉動。不過民航局也承諾，會協調國籍航空以及鼓勵其他陸籍航空增班，因應大量春節輸運的旅客。

上述 M503 等 4 個航路，包括中國東方航空申請 106 班、廈門航空申請 70 班，合計總共 176 班的春節加班機至今仍未通過核准，這兩個業者的申請航點分別是南京、上海、無錫、合肥、杭州、福州、廈門以及長沙，已經買票的旅客恐怕無法順利搭到原先的班機。

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