法嬰幼兒奶粉遭汙染 臺29產品下架

法國乳製品廠商拉克塔利斯（Lactalis）生產的嬰兒奶粉疑似遭沙門氏菌汙染，造成歐洲二十六名孩童生病，去年起全球性大規模召回相關產品。食品藥物管理署本週一接到法國方面的通知，週二起全面要求二十九個嬰幼兒奶粉產品下架回收，目前已回收九萬罐。

法國集團 Lactalis 15 號通知臺灣輸入商，基於預防性原則，回收不限批號、所有從 Craon 工廠生產的奶粉，食藥署因此從 16 號起全面要求國內從該廠牌工廠進口輸入的奶粉製品全面下架回收、停止販售，統計 19 號到下午 2 點為止，共回收 9 萬罐，相關的品牌產品有 29 項，包括佳格、友華、端強 3 家業者銷售的產品。

食藥署簡任技正鄭維智：『為了確保市面上沒有這 29 個品牌的產品，目前食品藥物管理署區管也啟動北、中、南、東，目前在市面上，包括一些嬰幼兒用品店等等，我們再次檢查一遍，以確保這些有疑慮的產品全面下架。』

鄭維智表示，法國業者不希望回收產品有漏網之魚，法國政府已經禁止該產牌工廠生產的奶粉出口，而我國邊境也禁止進口，若發現架上還有應回收的產品，將依法開罰 3 到 300 萬元，消費者手上若還有應回收產品，可向業者要求退貨。

食藥署已將應回收產品清單公布在食藥署網站，供民眾查閱（https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t317501）。

（圖：食品藥物管理署提供）