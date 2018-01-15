慣老闆最瞎金句「共體時艱」 看表現加薪最難以接受

新版勞基法三讀通過，勞工權益再度受到關注，對許多上班族們來說，職場上還是有許多「慣老闆」，根據人力銀行調查統計，「慣老闆最瞎的一句話」包含共體時艱、看表現加薪、學習成長的機會等最常被提起，也是上班族們難以接受的說法。

為了解上班族在職場上遭遇到的不合理對待，人力銀行針對「職場厚黑」進行調查統計，結果發現上班族步入社會的第一份工作月薪平均是 28,938 元，和上班族認為新鮮人的合理起薪 30,014 元，還有 1,076 元的差距。

1111 人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據主計總處 106 年 11 月公布的人力運用調查統計結果顯示，還有 271 萬名全職勞工薪資低於 3 萬，實質薪資到退 17 年，長期低落的薪資水準，已經成為上班族的痛。

針對低薪問題，對於雇主或主管以「景氣不好共體時艱 36.5%」、「公司給你學習成長的機會 26.6%」、「這個位置是責任制沒有加班費 25.7%」，以及「公司會看表現來加薪 20.1%」等說法，上班族普遍覺得難以接受。

想要打造勞雇雙方兩全其美的幸福企業，李大華建議，雇主應該提出相當的薪水與福利，以人才而不是人力的方式來對待員工，考核員工不能只看工時、工作量，而是必須衡量員工為公司創造的價值，適當的給予獎勵，就能激起員工對公司的歸屬以及認同感。

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