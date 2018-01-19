「入主」後的第一把火：軟銀要求Uber聚焦歐美市場

摘要：除了在新興市場的業務燒錢太多這個原因之外，軟銀呼籲 Uber 重點攻堅歐美市場可能還有個更重要的原因——中國的滴滴出行和新加坡的 Grab 也都是軟銀的「兒子」。

成為 Uber 最大股東之後，軟銀的「第一把火」很快就燒起來了。軟銀呼籲 Uber 把工作重點放在恢復美國市場市佔率以及歐洲主要市場的業務增長方面。軟銀董事 Rajeev Misra 對英國《金融時報》表示，如果 Uber 將重心放在發展美國、歐洲、拉美以及澳洲市場，會是一條獲利更快的路徑：

「Uber 是一個成長型公司，它多虧少虧個幾億是沒人在意的，（讓其關注歐美等核心市場）不僅僅是減少虧損的問題，而是在於發展上述核心市場的業務將更有前景。」

2017 年，Uber 虧損規模達到 15 億美元，但預約收入增長了 85%，達到 370 億美元。

本周四，Uber 宣布，以軟銀為首的銀團正式完成收購股權的交易，共計 12.5 億美元的投資將持有 Uber17.5% 的股權，其中軟銀持股 15%，成為 Uber 最大股東

作為收購協議的一部分，Rajeev Misra 也將加入 Uber 的董事會。

此外，Rajeev Misra 還敦促 Uber 對旗下外賣業務 Uber Eats 進行改善和修補，進一步發展這一增長亮點。他還要求 Uber 進行人力資源補充，以彌補過去一年中 Uber 高層管理人員不斷流失造成的缺口。

軟銀：「都是兒子，何須相殺」

目前，Uber 已經開始撤出一些新興市場國家了，2016 年就把中國業務出售給了滴滴出行，並將其俄羅斯業務與當地科技公司 Yandex 做了合併。

但在印度和東南亞，Uber 仍然深陷在與當地競爭對手「競賽燒錢」的消耗戰中，「印度版 BAT」之一的 Ola 和新加坡的打車軟體 Grab 都給 Uber 帶來了不少壓力。與此同時，Uber 在美國的市場市佔率開始下降，其對手 Lyft 的市場市佔率卻在上升。

當然，除了在新興市場的業務燒錢太多這個原因之外，軟銀呼籲 Uber 重點攻堅歐美市場可能還有個更重要的原因——中國的滴滴出行和新加坡的 Grab 也都是軟銀的「兒子」。

軟銀在滴滴出行占股 20%，在 Grab 占股 30%，如今在 Uber 也有了 15% 的股份。至此，軟銀在打車軟體方面的主題投資布局愈發清晰。

而擺在 Uber 面前的最大難題就是解決財務上的虧損困境，為預定於 2019 年 10 月上市的計劃鋪好路。

『新聞來源／華爾街見聞』