滴滴出行10億美金收購巴西最大叫車軟體99

信報財經新聞今 (4) 日報導，滴滴出行宣布收購巴西叫車軟體公司 99 的控股權。雖然具體交易金額未透露，但據巴西傳媒報導，有關交易對 99 公司的估值為 10 億美元。

報導引述消息人士稱，滴滴出資 6 億美元，全數收購了 Riverwood Capital、 Monashees、Qualcomm Ventures、老虎環球基金和軟銀集團等投資者所持股份。此外，滴滴還將額外投資 3 億美元，推動 99 公司的地域擴張。此前，99 公司已經從 11 家投資者手中融資約 2.4 億美元。

另據路透稱，2017 年 1 月，滴滴先是向 99 公司投資了 1 億美元，獲得了該公司的股權和管理權。是次出售 99 股份的投資者是在去年中期開始尋找買家的。滴滴方面表示，巴西是全世界增長最快的移動互聯網市場，這次投資將進一步深化滴滴和 99 的合作。

新華網今 (4) 日報導指出，滴滴出行創始人兼首席 CEO 程維說，國際化是滴滴的核心發展戰略，滴滴將持續投資於人工智慧能力建設和智慧交通方案的創新，通過多元化的海外運營與合作，積極推動全球交通與汽車行業的變革。

99 首席執行官彼得 · 費爾南德斯表示，成為滴滴出行旗下的一員，將大幅提升 99 在巴西拓展服務的能力。

99 成立於 2012 年，已進入巴西 400 多個城市，擁有 30 多萬名司機和 1400 萬註冊用戶。2017 年 1 月，滴滴與 99 建立戰略投資夥伴關係。

滴滴表示，在收購 99 之前，滴滴已與全球七大出行企業建立夥伴關係，網路服務超過 1000 個城市。