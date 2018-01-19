忘了煤炭股吧，這些巨頭才是你的首先——1月18日海外脫水研報

為什麼你該考慮買入這家老牌處理器製造商？

（巴克萊）

1、雲市場容得下另一個玩家。公司在未來幾年可能成為雲端運算的受益者。調查顯示，84% 的資訊主管計劃使用多個雲端運算供應商，IBM 的區塊鏈和分析技術將有助有公司在供應商的競爭中取得優勢。

2、公司的估值水平相對較低。由於基本面因素麵臨挑戰，公司估值自 2017 年 1 月以來收縮了 0.2 倍，相比之下，其他 IT 硬體供應商平均有 2.3 倍的估值擴張。預計公司將不再有持續下滑的收入狀況，估值有 2 倍的擴張空間。

3、公司有可能成為最近英特爾晶片門的受益者。最近市場對「Meltdown」和「Spectre」CPU 漏洞事件的高度關注，將致使 IBM 成為潛在的受益者，公司在中高端服務市場的市佔率有望擴大。因為 Meltdown 將僅影響英特爾的處理器，這在一定程度上將使得客戶重新考慮其他的處理器供應商。

4、大型主機周期的到來為公司收入提供了支撐，傳統業務的下滑速度將減緩。預期公司將結束長達 20 個季度的收入下滑，2018/2019 年的收入增速將分別達到 0.4%/0.8%，一定程度上提升了長期投資者的信心。

巴克萊投資建議：

IBM 評級：上調至買入

目標價：192 美元

虎牙 IPO 之際，或許你該考慮買入 YY

（野村）

1、野村認為自從李學凌自 2017 年年中重回 CEO 崗位後，整個 YY 的生態環境已經得到明顯的改善。

野村認為其至少在以下幾點上做的是正確的：1、將直播 APP 增加新的社交功能。新的社交功能不斷提升 YY 直播的用戶註冊率。2、直播平台上「歡樂斗」「陪我券」「歡樂吐籃球」「隔空抓娃娃」的上線致使 17 年 12 月的用戶在線時間環比上漲了 25%。管理層承諾每個季度都將推出新的 APP 玩法，這將不斷為公司提供新的增長動量；3、虎牙直播貨幣化提速幫助公司提升其毛利率水平。線上遊戲直播逐漸成為在線娛樂平台的主要內容，而虎牙直播作為兩大線上遊戲直播平台的其中之一，預期 IPO 後，地位將得到進一步的鞏固，其估值有望達到 32 億美元。

2、儘管股價在過去幾個月漲速迅猛，但野村認為目前的估值仍然偏低，公司旗下虎牙直播即將進行的 IPO 將成為潛在的催化劑。

3、野村預期公司 17 年 4 季度的收入將年增率增長 45%，超出彭博之前的預測值。同時，鑒於良好的營收增長，將 2018 年的每股盈利估計提高 5%，上調公司評級至買入。

野村投資建議：

YY 評級：買入

目標價：161 美元

忘了煤礦股吧，油氣股才是你的首選

（摩根大通）

1、摩根大通認為煤礦是其 2018 年最不推薦的大宗商品資產。預計煤礦價格之前上行的曲線 2018 年將反轉。相關的煤礦價格上行主要是基於（276 天的產量限制以及發電量的意外回升）。預計相關的供需將走弱，煤礦價格將從 2017 年 4 季度的 694 人民幣 / 噸降至 2018 年 4 季度的 600 人民幣 / 噸。

2、預計相關的亞洲油氣股價跑贏煤礦股。這主要是由於油價意外在 60 美元關口站穩，而另一方面煤價則面臨更加大的下行風險。

3、摩根大通認為油價在未來有望進一步上行，其上調對於油價今年以及明年的預測價格。

4、小摩同時預計相關的煉廠毛利率將維持不變，但其上調乙烯—石腦油價差水平預測至 650 美元 / 噸。

摩根大通投資建議：買入

中海石油化學（3983.HK）

目標價格：3.6 港元

中國石化（386.HK）

目標價格：8.4 港元

上海石化（338.HK）

目標價格：5.2 港元

為什麼你該關注這家新銳飲料生產商

（高盛、瑞信）

1、公司稅率在稅改後將從 34% 下降至 25%，上調 2018/2019 年的每股盈利至 1.91/2.26 美元。此外，預計稅改節省的開支 20% 將用來投資提升品牌，80% 將用於股票庫藏股，相比同業，持續增長的機會遙遙領先。

2、可口可樂公司目前持有怪獸公司 18.1% 的股份，而根據原始協議，可口可樂所持股份應至少達到 20% 才能在未來擁有兩個董事會席位的權利，鑒於稅改為可口可樂公司帶來大量的海外資金回流，預計其將在今年 6 月份，利用部分資金將所持股份增加至 20%。

4、美國的銷售趨勢整體穩健，咖啡產品的推出將帶來增長機會。17 年底 Espresso Monster 產品的發售為公司的收入增長提供了潛在支撐，預計咖啡產品在未來幾個月的推出將使美國的銷售額增長 2.5%，美國銷售收入在 18 年上半年將最終增長 10%。

5、儘管目前中國市場的銷量仍有限，但國際市場的增長速度在不斷加快。公司在很大程度上可以利用可口可樂在國際市場的分銷能力來增加其市場占比，推動利潤不斷增長。

6、儘管公司股價在 2017 年跑贏標普指數（+43% vs 標普 19%），但預計股價受到基本面及稅改的利多支撐將進一步上漲，目前的估值水平沒有包含稅改帶來的收入增長。

高盛投資建議:

怪獸飲料（MNST） 評級：買入

目標價：76 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』