華爾街最早看多比特幣的分析師：我會抄底，暴跌後是新一輪暴漲

摘要：Fundstrat Global Advisors 聯合創始人、前摩根大通首席股票策略師 Tom Lee 認為，2018 年底的比特幣價格會翻倍至 2.5 萬美元，到 2022 年漲至 12.5 萬美元。從技術位看，9000 美元是比特幣在今年最重要的買入契機，自己所在基金將成為「激進買家」。

在比特幣兩天跌超 30% 並跌破 1 萬美元關口、從去年 12 月曆史新高深跌 50% 之際，你會選擇抄底還是觀望？反正這家華爾街基金表示，要趁低價成為「激進的買家」。

Fundstrat Global Advisors 聯合創始人、前摩根大通首席股票策略師 Tom Lee，曾在去年 7 月給出了華爾街首份比特幣專業研報，並根據估值模型提供了短期和中期目標價。他在周四比特幣價格回穩之際再發研報，認為 2018 年底的比特幣價格會比現在至少翻倍至 2.5 萬美元。

他的估值模型統計了貨幣供應增長、黃金等替代性貨幣（alternative currency）占貨幣供應的比例，以及比特幣在替代性貨幣中的比重。伴隨機構投資者在今年對數位貨幣的興趣持續增長、散戶不斷入場和比特幣的應用場景增加，暴跌之後的價格走勢將是暴漲。

他認為，9000 美元將是比特幣的主要低位（major low），也是 2018 年最重要的買入契機，他所在的 Fundstrat 就將成為「激進買家」（aggressive buyer）。他還預計到 2022 年時，比特幣價格將漲至 12.5 萬美元，比去年的預期整整高出 400%。

去年 7 月時，Tom Lee 認為比特幣到 2018 年中旬的目標價是 6000 美元，到 11 月下旬提升至 1.15 萬美元。在 12 月 22 日比特幣從一周前高位暴跌 47% 至 10400 美元的當天，他再度調高比特幣未來 6 個月的目標價（即到 2018 年中旬）至 2 萬美元，認為 2022 年時的目標價是 2.5 萬美元。現在看來，Lee 認為比特幣會提前四年實現 2.5 萬美元的目標價格。

在周四的最新研報中，Lee 同樣給出了其他三種主要數位貨幣的目標價。例如，市值第二大的數位貨幣以太幣會從現有 1000 美元的價位上漲 90%，今年底觸及 1900 美元；以太幣的前身以太幣經典（Ethereum Classic）也會漲 90% 至 60 美元。來自中國的小蟻幣 NEO 會漲 50% 至 225 美元。

從技術位看，Lee 認為 1 萬美元左右是比特幣的重要支撐位，也是 2018 年交易區間的底部。下一個支撐位是 7500 美元和 5500 美元，即去年 11 月時的低位。CoinDesk 研究主管 Nolan Bauerle 也表示，在比特幣深度下跌時（即跌幅 25%-40%），通常會在之前的歷史新高處找到觸底位。這種模式會一直延續，即觸底後因需求上漲推動，比特幣價格又會迎來一輪暴漲。

華爾街見聞曾提到，在經歷了兩天的深跌後，數位貨幣在周四集體反彈。CoinMarketCap.com 數據顯示，比特幣和以太幣在過去 24 個小時內反彈了 20%-30%，分別重返 11900 美元和 1000 美元上方。市值第三大的數位貨幣瑞波幣則大幅上漲 75%，在前十大數位貨幣中漲幅居前。

來源：CoinMarketCap.com

Lee 認為，到今年底時，整體數位貨幣的市值會翻倍到至少 1.2 兆美元，當前市值約為 6017 億美元。不過比特幣的回報率會低於 2017 年，大型數位貨幣的領先地位會更加鞏固，但投資者可能會藉機戰略轉換到其他數位貨幣中，令小型數位貨幣表現優於比特幣。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 漲得不快跌得不少，今年以來的「尷尬」動搖了投資比特幣的根基？》也曾提到，今年比特幣的投資根基將被削弱，儘管在交易量上維持了絕對優勢，例如超過 85% 的數位貨幣交易用比特幣進行，但替代幣崛起嚴重侵蝕了比特幣的兩個核心投資邏輯。

如果更多人選擇其他數位貨幣來貯藏價值，會率先衝擊比特幣的價值貯藏功能。同時，若替代幣地位抬升，愈發被視為比特幣的競爭對手或替代者，比特幣設置 2100 萬個供應上限就沒有意義了，衝擊最大賣點「稀缺性」。

不過投資者要不要忙着抄底，還是個見仁見智的問題。華爾街見聞梳理了香港 Rafiki 資本管理公司的 Setphen Englander 的觀點，他認為在投資 / 抄底比特幣之前，應搞懂這八大問題。

『新聞來源／華爾街見聞』