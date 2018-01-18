庫克：未來iOS更新 將讓用戶自行決定是否啟用電池調節功能

蘋果 (AAPL-US) 已經公開表示，未來 iOS 更新將使用戶能更深入了解其電池的狀態。在接受《美國廣播公司（ABC）〉採訪時，CEO 庫克被問及他對蘋果放緩手機性能以應對電池老化的看法，他透露，這些功能的開發者測試版將於下個月釋出，隨後將公開發布。

而且他表示，即將到來的更新將使用戶在面臨意外關機的風險時可以自由選擇是否關閉電池調節功能，但 CPU 和 GPU 性能仍然維持完全運轉不變。



蘋果公司稍早在官網公布有關 iPhone 性能問題的公開道歉信中，以下列方式描述了這一更新：

在 2018 年初，我們將發布一個 iOS 軟體更新，其新功能可以讓用戶更清楚地了解他們的 iPhone 電池的健康狀況，這樣他們就可以看到自己的狀況是否影響到性能。

這意味著對 iOS 設置中的電池監測進行了增強，以包含有關 iPhone 電池使用狀況的更多信息以及用戶是否受到蘋果公司的先進電源管理機制調節。

（圖: iFixit）

蘋果沒有透露任何有關蘋果讓用戶選擇停用性能調節，所以要嘛就是庫克說錯話，否則就是他分享了最新的細節。

這項新功能將使很多用戶開心，因為即使知道如果電池不能提供足夠的同步電壓，手機可能隨時自動關機的可能性很大，仍公開要求他們擁有全速使用 iPhone 的能力。

蘋果不會建議用戶停用調節功能，因為這可能會讓他們將無法在緊急情況下使用手機。

2 月的開發者測試版可能意味著這個 iOS 的最新版本將會在 3 月釋出。

iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 和 iPhone SE 的 iOS 11.2 以上版本均啟用了蘋果的電池節流技術。在基準測試中，它可以將性能降低多達 50%，但只有在系統確定電池性能下降時才會啟動。