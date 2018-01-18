這屆華爾街雖然交易不行 但趕上了稅改這個好時代

摘要：這個財報季，美國稅改威力開始顯現。儘管交易收入年增率大幅下滑，但有效稅率的降低大幅提升了華爾街各大投行未來的盈利預期，並促使花旗、美銀、小摩等投行擴大股票分紅或庫藏股計劃，只有高盛是個例外……

華爾街五大投行中，已經有四家公布了最新一季財報。

截至目前，儘管部分財報數據超預期，但華爾街「四大行」的交易收入年增率還是不可避免地出現了大幅下滑，其中，FICC 交易收入年增率增速均為負，股票交易收入年增率持平或下滑。

從已公布的數據來看，高盛第四季業績明顯墊底：凈營收 78.3 億美元，預期 76.3 億美元，凈虧損 19.3 億美元；FICC 收入僅 10 億美元，與 2016 年同期 20 億美元的表現相比幾乎「腰斬」。

然而，多虧了川普的稅改，分析師和投資者們並沒有像過去幾個季度一樣緊盯住慘澹的交易業績。

不可否認的是，稅改法案短期對投行的盈利造成了衝擊。在四季報中，考慮到稅改的影響，高盛在當季計提了 44 億美元非現金費用。同期花旗銀行、美國銀行和摩根大通以同樣緣由分別計提了 220 億、29 億和 24 億美元費用。

但市場普遍認為，新施行的低稅率政策將在長期利多銀行業。據彭博計算，根據過去三年的納稅情況，新的稅率可能會使華爾街五大投行的年度利潤增超 100 億美元。摩根大通則表示，預計新的稅法將降低其明年的有效稅率至 19%，幾乎相當於節省了 2016 年所繳稅款的三分之一。據 S&P Capital IQ 統計，稅改法案落地後，分析師將 2018 年金融機構盈利增速預期中值上調了 75%。

基於樂觀的盈利預期，多家投行表示將增加分紅並進行股票庫藏股。花旗 CEO Mike Corbat 重申，該行總額達 600 億美元的股票分紅和庫藏股計劃將不會受到稅改的影響。摩根大通 CEO 戴蒙表示，摩根大通將增加對「員工、客戶和社會」的投資；首席財務官 Marianne Lake 在分析師電話會議中建議增加股息和股票庫藏股。美國銀行去年 12 月已經宣布，將在 6 月宣布的 129 億美元股票庫藏股計劃上再追加 50 億美元。不少投行還表示將為部分員工提供額外獎金。

但也有例外……

高盛表示，鑒於稅改法案對資本的影響，該行將放緩股票庫藏股的步伐。華爾街見聞此前提及，高盛似乎是截至目前，唯一一個在稅改法案出台後受挫嚴重的投行。雖然所有的投行都有計提虧損，但高盛原本就已經極其受累於波動低下、交易收入下滑，再加上新的虧損計入，給第四季業績雪上加雙。員工也深受其害——去年，高盛的員工規模擴大了 6%，但補償和福利開支卻只上升了 2%。

此外，今日摩根士丹利將於美股盤前公布四季報，市場或將藉此機會進一步了解稅改對投行未來盈利的影響。

『新聞來源／華爾街見聞』