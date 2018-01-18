美銀調高蘋果目標價至220美元 卻有同業唱反調 降評至中立

鉅亨網編譯許家華 2018年1月18號15點9分

美銀美林認為，受惠於稅改，去年大漲 46% 的蘋果股票今年也將大紅大紫。然而，卻有其他投行唱反調。

蘋果股價過去 12 個月走勢，漲幅達 46%。

美銀美林重申蘋果股票評級為「買進」，並將目標價自 180 美元調升至 220 美元，以週二收盤價來說，等於有 25% 漲幅空間，這也是多家大型投行裡算是最高的蘋果目標價，若真的漲至 220 美元，蘋果市值將達 1.1 兆美元。

分析師 Wamsi Mohan 週三給客戶的信函中提到，「我們對現金匯回、稅率調降這些可能性抱持看漲態度，以及直至 2019 年獲利預估上修的可能性。」

「iPhone 週期循環更平順 (不是爆炸性飆升又驟降)，這可以讓獲利穩定增長。」他估計，稅改後因應 15.5% 的新稅率，蘋果可望匯回 2360 億美元獲利。同日蘋果亦發布了相關消息。

他認為，蘋果匯回海外獲利後，可望用這些現金來進行股票回購、發股利或者併購活動等。僅有一家華爾街投行的蘋果目標價 235 美元高於美銀。

然而，卻非所有投行都看好蘋果。Longbow Research 週三調降蘋果股票評級，自「買進」降為「中立」，因為該行估計蘋果 2018 財年的 iPhone 銷售成長將下降。

Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 估計，今年 iPhone 出貨量成長不到 10%，較彭博社調查的分析師預期中值 11% 還低。

蘋果股票顯少遭調降評等，但在去年 12 月，Nomura Instinet 也同樣將其評級降為「中立」。然而，根據彭博社調查，多數分析師仍是壓倒性看漲蘋果，34 家給予「買進」評等，另有 10 家給予「持有別賣」的建議。

蘋果預計 2 月 1 日公布第一財季財報，部分投資人目前靜觀其變，因為他們希望看到 iPhone 銷售數據再來評估，尤其是在中國市場的表現。