舊iPhone搶換電池致缺貨 蘋果員工：換了不會增速

去年底蘋果為保護電池穩定性偷降速被抓包，向果粉致歉並宣布舊型 iPhone 可以低價更換電池，引起全球果粉搶換造成電池缺貨。不過，有蘋果直營門市員工就說，其實在所有更換電池的消費者中，僅不到 10% 的人通過診斷測試，多數使用者的電池狀況仍良好，即使更換電池也不會使 iPhone 速度更快。

綜合外媒報導，蘋果為挽回公司信譽及果粉信心，針對「降速」事件祭出低價更換電池的優惠，包含 iPhone 6 及其後所推出的產品，過保電池的更換價格從 79.99 美元（約新台幣 2590 元）降至 29.99 美元（約新台幣 890 元），消息一出便有大批果粉湧入全球蘋果 Apple Store 搶換。

不過，在更換電池前，所有使用者的電池都得先接受診斷測試，員工會告知使用者電池老化程度及相關資訊。一名在蘋果直營店天才吧（Genius Bar）工作的員工透露，目前僅有不到 10% 的人通過診斷，多數使用者得知電池狀況良好仍要求更換，希望藉此增加 iPhone 運作速度，但健康的電池即使換了也不會使 iPhone 增速，反倒使真正有需要的人得長時間等待更換。

據悉，因大批使用者都要求更換電池，目前 iPhone 6、iPhone 6s 的電池已出現缺貨，若想更換電池者都得等待至少一周以上的時間，部分供應商產量甚至已供不應求。

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