2018全年人民幣走勢呈現微笑曲線

瑞穗證券中國首席經濟學家沈建光認為，2018 年人民幣雙向波幅仍是主基調，預計年底人民幣兌美元中值預期在 6.4 左右，對美元小幅升值，但對歐元貶值，對一籃子匯率保持穩定。

証券日報今 (17) 日報導，人民幣春季上漲攻勢升破 6.4 後，人民幣匯率會處於基本穩定態勢，二季度、三季度有調整壓力，四季度升值預期會再起 。

中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫 認為，2018 年人民幣匯率小幅升值概率較大，但全年不同時點會有所差異，在人民幣春季上漲攻勢升破 6.4 後，人民幣匯率會處於基本穩定態勢，二季度、三季度有調整壓力，四季度升值預期會再起。全年將呈微笑曲線走勢，兩頭高中間低。主要是考慮到歐元區可能會在四季度升息。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍昨 (16) 日對《證券日報》記者表示，近期，人民幣對美元匯率強勢升值主要的原因仍然是美元指數持續不斷的回落。加上最近一段時間央行調整了逆周期因子在人民幣匯率中間價中的作用，因此人民幣對美元匯率受到美元指數波動的影響更大。

不過，中國人民大學教授、財政金融學院副院長趙錫軍昨日對《證券日報》記者表示，雖然短期內人民幣匯率仍有上升空間，但空間有限。

黃志龍也認為，「今年美元指數可能會延續當前較為疲軟的態勢，特別是歐元區經濟持續強勁，將對美元指數形成一定的打壓態勢，相應地，人民幣對美元匯率也將穩中趨強。當然，也不排除美元指數有階段性小幅回升的需要，但仍無法改變美元震蕩走弱的態勢。」

另外，趙錫軍認為，人民幣國際化與人民幣匯率應切割開來談，人民幣國際化要在更長遠的考慮下穩步推進，而不受匯率波動的影響，當前匯率波動是市場供求的結果，與人民幣國際化沒有直接的關係。

趙錫軍進一步說明，人民幣國際化更多的從戰略的角度來講，是分散經濟增長的風險，也是中國為一帶一路和國際化戰略服務的過程。

他表示，從小的層面來講，是投資者和交易商選擇的結果。中國作為管理部門和市場服務的供應商，應做好管理工作和提供好服務，無論匯率是上升還是下降，相關的管理工作和服務工作都不能放鬆。